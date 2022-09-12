公館溝土城段左岸接管工程決標 盼減汙水改善惡臭

新北市土城區公館溝早年做農田灌溉使用，但隨農業式微成為臭水溝，新北水利局在左岸流域規畫接管，盼減少排入公館溝的汙水，目前工程已決標，預計民國115年完工，屆時土城區汙水下水道接管率也將提升12.35%，突破至74.4%。

水利局長宋德仁指出，土城公館溝早年水量充足，供農田灌溉使用，隨著時代變遷，農業式微，喪失灌溉功能，並伴隨人口大量湧入，轉而承受家庭排放之生活汙水，久而久之淪為在地人口中的臭水溝。

因此這次透過地區接管工程，有效削減排入公館溝的源頭汙水。「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第三標(支(分)管及用戶接管)」經過5次公開招標，期間為因應營建物價上漲及缺工情形，調整相關預算，終於在8月30日順利決標。

水利局說明，工程名雖為「板橋地區」，但其範圍為土城區貨饒里、裕生里、日新里、明德里、日和里、員福里、員林里、長風里及零星板橋未納戶，共1萬1074戶將受惠汙水接管服務，預計於115年完工，總工程經費3億2600萬元，預期提升新北市公共汙水下水道普及率0.68%。截至今年7月底，土城汙水用戶接管普及率達62.05%，該工程完工後，將提升土城區接管率12.35%，來到74.4%。

水利局表示，板橋地區汙水下水道系統共分為三期，其建設經費為中央內政部營建署補助88%，第一期執行期間為92年至99年，已全數竣工，第二期為100年至108年，已完成15標，尚有2標在建中，一、二期範圍已涵蓋板橋都市計畫區範圍主次幹管及用戶接管。