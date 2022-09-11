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颱風梅花外圍帶來烏來大雨 新北將關閉3處水門

中央社／ 新北11日電

梅花颱風接近台灣帶來新北烏來等山區豐沛雨量，造成瀑布傾洩而下及道路積水落石，再加上石門水庫洩洪，新北市府說，大漢溪西盛、利濟、塔寮坑橫移門今天晚間10時關閉。

梅花颱風外圍環流為烏來等山區帶來龐大雨勢，溪流水位也持續上漲中，新北市政府開設災害應變中心並籲請民眾注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲、坍方落石；低窪地區慎防淹水。

根據烏來區信賢里長簡凱傑提供的影片，可以看見五重溪瀑布夾帶大量泥水，有如巨大的黃泥瀑布直衝溪谷，部分道路也出現積水，而烏來瀑布更是氣勢驚人的傾洩而下。

簡凱傑向中央社記者表示，大雨有時減緩，部分道路積水消退，而落石部分也會立即排除，道路交通大致正常，目前未有太大災情發生。

新北市政府水利局表示，在梅花颱風外圍環流影響下，造成山區大雨，石門水庫蓄水量已滿庫並開始洩洪，翡翠水庫蓄水也近9成。

水利局表示，由於溪水水位上漲，為顧及民眾生命財產安全，大漢溪左岸西盛、利濟、塔寮坑等3處橫移門（水門） 將於晚間10時關閉完成，還將視雨量、河川水位、潮汐及水庫洩洪狀況關閉其他橫移門及越堤道，請車主隨時注意相關訊息發布。

石門水庫 烏來

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