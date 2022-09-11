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敬老卡8年總支出達18億 議員批柯文哲留炸彈給下任市長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員苗博雅批，台北市長柯文哲推動的敬老卡480點，推估至2030年總支出高達18億，根本是丟財政炸彈給下任市長。聯合報系資料照
北市議員苗博雅批，台北市長柯文哲推動的敬老卡480點，推估至2030年總支出高達18億，根本是丟財政炸彈給下任市長。聯合報系資料照

北市柯文哲自詡恪守財政紀律、任內還債最多，甚至據此堅持反對恢復發放重陽敬老金，但北市議員苗博雅指出，柯文哲任內推動敬老卡每月480點，推估至2030年，每年支出將高達18億元，勢必排擠其他社福預算，根本是潛藏大錢坑，痛批柯文哲「丟（財政）炸彈給下一任市長」。

苗博雅表示，柯文哲任內最自豪自己幫台北還多少債，陳水扁任內稅課收入有5740億1800萬、馬英九7925億2400萬、郝龍斌8540億470萬、柯文哲則高達1兆26億313萬；再調閱投資收益數據發現，陳水扁任內收入有2億7300萬、馬英九230億1200萬，郝龍斌113億8900萬，而柯文哲則是298億7100萬。

苗博雅表示，柯文哲比郝龍斌多收1907億、比馬英九多收2604億，很會還債的秘訣，「只是從納稅人的口袋掏更多錢」，以及富邦金控賺比較多。但柯文哲上任後卻取消每年1500元敬老金，經北市議會通過自治條例後，他才不情願恢復發放，但仍認為此舉會破壞財政紀律，取消敬老金，將經費改投入健保補助、提供每月480點愛心敬老卡，對長者的照顧才是有增無減。

但根據北市社會局統計，北市每月敬老卡480點，推估至2030年總支出將高達18億元，但北市府至今沒有任何政策文件說明相關財源，苗博雅痛批柯文哲對1500元敬老金錙銖必較，卻對每月480點敬老卡財源隻字未提。

柯文哲反問，「難道希望敬老卡480點砍掉嗎」，認為不用想到2030年那麼遠，人口老化、老年人口持續上升已成必然，是國家必須面對問題，敬老卡480點只是政策工具，本來就沒有規畫編滿預算，更指未來健保補助才是更大支出。

苗博雅進一步指出，社會局每年編列老人預算約74億，未來敬老卡480點預算暴增到18億時，勢必會排擠其他福利支出，柯文哲自己也坦言健保補助年年攀升，此2項「德政」將在柯文哲自豪的財政紀律下埋下更大錢坑，根本就是丟財政炸彈給下一任市長。

苗博雅質疑，柯文哲透過提高課稅、耗費「祖產」歲計賸餘營造「還債市長」假象，相較前市長馬英九卸任時留下293億元、郝龍斌卸任則留231億元，柯文哲恐只留下187億元。柯文哲則表示，歲計賸餘至明年才能精準算出，預計仍會留下200多億給下屆市長。

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