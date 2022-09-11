快訊

台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

2022新店溪遊記展新意 10月1日「碧東市集」展地方共創

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供

新北持續力推地方創生及社區營造，新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。「2022新店溪遊記」系列前置活動的「社區交往」今下午也在安坑台北小城社區舉辦，藉由草地市集分享在地團隊持續投入的關注及行動，不只展現屬於新店獨有的地方印記、在地之美外，也做傳承，讓更多民眾看見在地團隊培力成果。

2022新店溪遊記將於10月1日在碧潭風景區開展，包括今年前置系列活動產出之極限創詩-跟著詩人遊新店的詩詞及歌曲、灣潭遊走式劇場的演出影片、地方特色故事香氣的專屬故事及香水，都將在會場展出，藉由地方共創匯聚出來的各式成果及特色選物，感受新店創新能量與多元文化。

新店區公所說明，新店溪遊記是新店區大型文化主題活動，每年都有不同的精彩亮點，是社區民眾引頸期盼的年度盛事，至今已是第8年舉辦，不同於一日性的活動，新店溪遊記持續透過召集在地居民、社區社團組織與藝術家等共創屬於新店的文化與特色。

今年的主題「轉譯」，將活動參與者們抽象的地方記憶、情感及感受轉譯為具象的成品，不僅可以看到參與者對地方感受與在地生活記憶轉譯成的詩詞、特色故事及劇場演出，還能嗅到因地方記憶連結產生獨特氣味的香水創作，甚至還可以現場聽到以地方故事創作的歌曲演唱。

新店區公所表示，今年「新店溪遊記」主活動日訂於10月1日上午10時至晚間8時，除了有地方共創的成果展現及多元的創意市集，還有各式演出，成為「碧東市集」，歡迎大家到場加入「溪友」行列。

新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供
新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。圖／新店區公所提供

劇場 藝術家 社區營造

延伸閱讀

宮廟太多對新莊三重是阻礙？ 網友酸：中永和新店也算偏鄉

相關新聞

影／新北烏來瀑布滾滾黃流 大馬路「水淹半個輪胎高」如河道

中颱「梅花」來勢洶洶，中央氣象局上午發布海上颱風警報，現在雖然只是外圍環流影響，不過已經對新北部分地區造成影響，如位於山...

梅花颱風挾豪雨侵襲 北市部分水門今晚6時「只出不進」

梅花颱風外圍環流帶來豪雨，北市水利處表示，因上游水庫接近滿庫，台北市淡水河沿線的「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、...

黃珊珊拆一殯併二殯 議員批割稻尾還不顧當地交通環境

台北市前副市長黃珊珊提出當選即拆除一殯變綠地政見，強調北市府已編列預算且送北市議會，明年中一定執行。由於這也是北市府既定...

亞洲電競公開賽總決賽今開打 侯友宜為地主隊加油打氣

亞洲電子競技公開賽邁入第三年，今日為英雄聯盟總冠軍賽，6支隊伍在新莊宏匯Sony Zepp開打，總冠軍將獲新台幣100萬...

城博倒數最後1天、今迎第10萬位幸運兒 將有城博好禮

今天是中秋連假第3天，「2022台北城市博覽會」參觀人數截至昨日，累計已突破9萬7千人次，北市府表示，已經準備好價值千元...

雙子星案發建照 議員憂重演美河市

台北市府針對雙子星開發案已發出建照，但市議員許淑華質疑，還未權益分配即火速發建照，恐重演美河市事件，且市府還自提土地周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。