2022新店溪遊記展新意 10月1日「碧東市集」展地方共創
新北持續力推地方創生及社區營造，新店溪遊記今年邁入第八年，召集在地居民、學校、社團及藝術家等在地力量參與，盼活絡地方發展。「2022新店溪遊記」系列前置活動的「社區交往」今下午也在安坑台北小城社區舉辦，藉由草地市集分享在地團隊持續投入的關注及行動，不只展現屬於新店獨有的地方印記、在地之美外，也做傳承，讓更多民眾看見在地團隊培力成果。
2022新店溪遊記將於10月1日在碧潭風景區開展，包括今年前置系列活動產出之極限創詩-跟著詩人遊新店的詩詞及歌曲、灣潭遊走式劇場的演出影片、地方特色故事香氣的專屬故事及香水，都將在會場展出，藉由地方共創匯聚出來的各式成果及特色選物，感受新店創新能量與多元文化。
新店區公所說明，新店溪遊記是新店區大型文化主題活動，每年都有不同的精彩亮點，是社區民眾引頸期盼的年度盛事，至今已是第8年舉辦，不同於一日性的活動，新店溪遊記持續透過召集在地居民、社區社團組織與藝術家等共創屬於新店的文化與特色。
今年的主題「轉譯」，將活動參與者們抽象的地方記憶、情感及感受轉譯為具象的成品，不僅可以看到參與者對地方感受與在地生活記憶轉譯成的詩詞、特色故事及劇場演出，還能嗅到因地方記憶連結產生獨特氣味的香水創作，甚至還可以現場聽到以地方故事創作的歌曲演唱。
新店區公所表示，今年「新店溪遊記」主活動日訂於10月1日上午10時至晚間8時，除了有地方共創的成果展現及多元的創意市集，還有各式演出，成為「碧東市集」，歡迎大家到場加入「溪友」行列。
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