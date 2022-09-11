影／新北烏來瀑布滾滾黃流 大馬路「水淹半個輪胎高」如河道

中颱「梅花」來勢洶洶，中央氣象局上午發布海上颱風警報，現在雖然只是外圍環流影響，不過已經對新北部分地區造成影響，如位於山區的烏來區，道路上大淹水，瀑布也是不斷滾滾黃土水流。新北市議員馬見表示，目前族人都安全，市府也進場協助解決道路問題。

「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧，大馬路更是淹了半個輪胎高，猶如河流水道，另外還有零星落石，好在汽車免強能夠通行，也沒造成太大損失，不過還是讓在地居民相當緊張。