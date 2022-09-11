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影／新北烏來瀑布滾滾黃流 大馬路「水淹半個輪胎高」如河道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道。圖／部落族人提供

中颱「梅花」來勢洶洶，中央氣象局上午發布海上颱風警報，現在雖然只是外圍環流影響，不過已經對新北部分地區造成影響，如位於山區的烏來區，道路上大淹水，瀑布也是不斷滾滾黃土水流。新北市議員馬見表示，目前族人都安全，市府也進場協助解決道路問題。

「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧，大馬路更是淹了半個輪胎高，猶如河流水道，另外還有零星落石，好在汽車免強能夠通行，也沒造成太大損失，不過還是讓在地居民相當緊張。

新北市議員馬見表示，目前族人都安全，不過因為雨量比較大，河流浪也大，所以大家比較緊張，尤其先前有蘇迪勒颱風可怕經驗，更讓族人擔心。主要淹水是在烏來到福山一帶，老街也受影響，不過目前通行都順暢，已經通報市府工務局及公所處理中，民眾還是要小心行駛。

「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供
烏來區大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道，市府工務局及公所人員進場處理。圖／部落族人提供
烏來區大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道，市府工務局及公所人員進場處理。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，道路有零星落石，好在汽車免強能夠通行。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，道路有零星落石，好在汽車免強能夠通行。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供

烏來 梅花 颱風 淹水

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