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梅花颱風挾豪雨侵襲 北市部分水門今晚6時「只出不進」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市部分水門今晚6時起實施「只出不進」管制，停放河川區車輛應盡速駛離。圖／北市府提供
台北市部分水門今晚6時起實施「只出不進」管制，停放河川區車輛應盡速駛離。圖／北市府提供

梅花颱風外圍環流帶來豪雨，北市水利處表示，因上游水庫接近滿庫，台北市淡水河沿線的「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」，以及新店溪「華翠、華江」疏散門，今晚上6時起實施「只出不進」管制，請河濱公園人員、車輛減少活動，停放於河川區內的車輛也應儘早駛離。

水利處指出，石門水庫上游集水區持續降雨，水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能因上游降雨持續增加，因此淡水河沿線「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」，以及新店溪「華翠、華江」疏散門，於今晚6時起實施「只出不進」管制。

水利處提醒，河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息，並儘量減少活動，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內。

北市 梅花 颱風 大稻埕

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