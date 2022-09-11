梅花颱風挾豪雨侵襲 北市部分水門今晚6時「只出不進」
梅花颱風外圍環流帶來豪雨，北市水利處表示，因上游水庫接近滿庫，台北市淡水河沿線的「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」，以及新店溪「華翠、華江」疏散門，今晚上6時起實施「只出不進」管制，請河濱公園人員、車輛減少活動，停放於河川區內的車輛也應儘早駛離。
水利處指出，石門水庫上游集水區持續降雨，水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能因上游降雨持續增加，因此淡水河沿線「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」，以及新店溪「華翠、華江」疏散門，於今晚6時起實施「只出不進」管制。
水利處提醒，河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息，並儘量減少活動，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言