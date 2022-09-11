黃珊珊拆一殯併二殯 議員批割稻尾還不顧當地交通環境

台北市前副市長黃珊珊提出當選即拆除一殯變綠地政見，強調北市府已編列預算且送北市議會，明年中一定執行。由於這也是北市府既定決策方向，有議員質疑，黃珊珊該政見是割稻尾，卻完全無視二殯交通配套；另名議員質疑，未來北市殯葬服務全集中在二殯，對當地交通及環境產生大衝擊，要求市府提出配套措施，不能讓大安文山區居民當二等公民。

北市議員徐弘庭表示，他8年前剛上任議員，就提出要在二殯後面新闢一條道路，舒緩辛亥路車流，遇到大日子時較不易塞車，提出後也不斷追蹤市府施工進度，不料黃珊珊宣布參選台北市長後，眼看新路今年底就完工，就將他的提案當作自己的政見，割稻尾就算了，還完全無視二殯交通配套。

徐弘庭指出，黃珊珊承諾當選就拆除一殯，待二殯擴建好就將一殯併入，但卻沒考慮到整體車流量。二殯新路交通規畫尚未完成，之前也沒瘀考一二殯的總車流量，未來出入口都會擠在辛亥路最狹窄處，若遇到節日，進場車流回堵將造成重大交通災難。

徐弘庭表示，二殯擴建案及新路明年啟用，市府編列了預算，卻沒有給二殯交通壓力測試的機會跟空間，應在啟用後先做交通壓力測試，再逐步將一殯移入二殯，否則屆時交通卡死，大安文山居民要怎麼回家。

議員王欣儀指出2大問題，第一，市府雖已編列預算且送議會，但要議會審議通過算數，議會都沒審查預算，黃珊珊就強調一定會做，還沒當選就不尊重議會，先開空頭支票，不但是空話也是肖話。

第二，一殯問題不在拆除而逝遷建，柯市府當初承諾，二殯改建不是擴建，議會及地方才同意，殯葬服務若全集中在二殯，未來將對大安文山區的交通及環境產生重大衝擊。

王欣儀表示，早年市府曾規畫拆除一殯，地方民意強烈反彈表示，若拆除一殯，二殯也應一併拆除，後來市府一再承諾二殯指示改建不是擴建，不會將一殯遷到二殯，呼籲柯市府不要為了騙選票，就把大安文山區居民當二等公民，違背當初的承諾。

台北市長柯文哲表示，拆除一殯已是既定政策，而二殯後面的新路將在今年底完工，認同總車流量及交通配套很重要，承諾會規畫二殯試營運計畫；殯葬處表示，所有交通設施或大型建物完工前或通車前，市府都會做初勘，針對二殯交通配套，待明年4月啟用後，會有3個月試營運，並在試營運期間觀察調整。

民政局長藍世聰表示，二殯整建加設了很多景觀綠地，還有公共藝術化的公園，一樓大廳使用彩繪玻璃，就像是飯店大廳，讓社區都能接受，達到雙贏局面。