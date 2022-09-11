亞洲電競公開賽總決賽今開打 侯友宜為地主隊加油打氣

亞洲電子競技公開賽邁入第三年，今日為英雄聯盟總冠軍賽，6支隊伍在新莊宏匯Sony Zepp開打，總冠軍將獲新台幣100萬。新北市長侯友宜今上午也到現場，為地主隊「BYG我愛你」加油打氣，並說將會持續整合企業資源、培育電競人才，讓電競產業蓬勃發展。

新北市府自2020年起與鍇睿行銷舉辦「亞洲電子競技公開賽」，至今已邁入第三屆，今日為英雄聯盟總冠軍賽，由6支隊伍抱歉了西門、BYG我愛你、台北熊讚隊、我正在獨自升級、派大米丸寶和浩軒毛絲牛皮罐線下比賽，將一路打至晚間8點才會分出勝負。

鍇睿行銷執行長顏宥騫說，今年約5000名玩家參與，逾500萬人次線上觀賽，盼透過年度大型國際賽事，讓世界看見台灣業餘選手電競實力以及推動電競城市的努力與決心。

侯友宜則為新北地主隊「BYG我愛你」加油打氣，並說電競產業發展愈臻成熟，從遊戲軟硬體開發、賽事營運到多媒體傳播等，已具備完整的產業鏈，成為國際市值達數百億的產業之一。而新北市府跟鍇睿行銷合作辦了3年亞洲電子競賽公開賽，這次看到這麼多人踴躍參加，相信會帶動新北市經濟發展，讓電競產業扎根在新北市。

新北市經發局表示，今年電競活動賽事集結電競產業博覽會、Cosplay體驗VR設施、闖關享抽獎、天天抽好禮，以沉浸式體驗吸引民眾前往觀賽，讓電競成為全民運動。