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城博倒數最後1天、今迎第10萬位幸運兒 將有城博好禮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天是中秋連假第3天，「2022台北城市博覽會」參觀人數截至昨日，累計已突破9萬7千人次，北市府表示，已經準備好價值千元福袋，準備迎接第10萬位幸運兒。圖／北市研考會提供
今天是中秋連假第3天，「2022台北城市博覽會」參觀人數截至昨日，累計已突破9萬7千人次，北市府表示，已經準備好價值千元福袋，準備迎接第10萬位幸運兒。圖／北市研考會提供

今天是中秋連假第3天，「2022台北城市博覽會」參觀人數截至昨日，累計已突破9萬7千人次，北市府表示，已經準備好價值千元福袋，準備迎接第10萬位幸運兒。

北市研考會表示，台北城市博覽會開展迄今，人潮一天比一天增加，前2日連假皆單日突破萬餘人參觀，累計參觀人次已超過9萬7千人次，為了迎接第10萬位參觀者，已準備好充滿台北城市博覽會風格的加值大福袋，包含全套城博小物（專屬polo衫、口罩、原子筆組、杯墊），還有隱藏版風味市集特色美食等。

北市府表示，台北城博開展至今，許多參觀者紛紛在現場或社群媒體推薦展覽內容，表示觀展後才知道一個城市的進步，是集合眾人之力和智慧長期累積才能達到，如有民眾看了北藝北流的剖面模型、加上導覽員專業解說，才了解到打造一個音樂場館，真的不簡單，也有網友表達台北城博會是一個將有限時間完成成果來展演「未來」的展覽。

還有許多參觀者對於台北的心願，都寫在「未來的台北，我希望」心願牆上，像是希望有更順暢的交通、更多的綠地、房價不要漲，還有朋友祝福台北每天更有活力、每天更進步。

研考會表示，今天是城市博覽會展期最後1天，請大家把握時間來到花博公園爭艷館參觀「2022台北城市博覽會」，還有機會成為獲得城博好禮的第10萬位觀展幸運兒。

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