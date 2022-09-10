中秋夜烤肉人團圓 參選人跑攤忙翻有人扮嫦娥陪烤肉
今天是中秋節，也是中秋連假的第二天，月圓人團圓，很多社區、民眾都在烤肉，還有宮廟也辦餐會，卻也是市長、議員、里長參選人拜票難得的好時機，可以深入社區與民眾博感情，有參選人一天跑十多個地方，也有人今晚扮成嫦娥陪烤肉，也忙得不亦樂乎。
中秋節連假，不少民眾都會在家中烤肉賞月應景，新北市汐止區茄萣里的女里長參選人李巧函新人第一次投入選戰，今晚扮成嫦娥前往里民家中拜票，還陪烤肉，讓許多里民感到年輕人的創意，紛紛與她合影留念。
年僅28歲的李巧函是土生土長的汐止人，大學畢業後，就到市議員張錦豪的服務處擔任助理，負責服務一些生活上的問題，服務民眾4年後，決定投入里長選舉，打算從基層做起。
基隆市七堵區市議員張耿輝則是連任多屆議員，但競爭激烈，他仍不敢鬆懈，他說，中秋連續假期各社區、宮廟活動行程滿滿，和助理分頭跑，一天十多個地方，忙得不可開交，但能與這麼多好朋友們問見面、交流互動，他很珍惜，全力衝刺。
基隆市中正區市議員藍敏煌也是老將尋求連任，他表示，中秋連假跑了很多行程，尤其今天，但今晚跑完行程，回家陪老婆好好享受一頓燭光晚餐，不忘中秋夜，花好月圓。
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