影／台北市龍泉里中秋茶會 藍綠白市長參選人先後到場

台北市師大商圈龍泉里今舉行中秋茶會，讓藍綠白等政黨提名或支持的台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊先後到場，陳時中與蔣萬安開出多項競選支票爭取里民支持，黃珊珊則以失業為由懇請里民幫她找工作。

陳時中表示，今天是中秋節來到這裡和大家搏感情，提到坐月子補助三萬六千元政策、老舊住宅電梯的增設、為里民解決唱歌版權的問題。

蔣萬安表示，絕對支持師大商圈的發展，相關補助經費只會多不會少，同時恢復重陽敬老金1500元，對於年輕人的生育獎勵第一胎就翻倍給四萬、第二胎若符合社宅資格就直接入住，且租金打八折，希望解決人口減少問題與帶動台北發展。