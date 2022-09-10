影／台北市龍泉里中秋茶會 藍綠白市長參選人先後到場
台北市師大商圈龍泉里今舉行中秋茶會，讓藍綠白等政黨提名或支持的台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊先後到場，陳時中與蔣萬安開出多項競選支票爭取里民支持，黃珊珊則以失業為由懇請里民幫她找工作。
陳時中表示，今天是中秋節來到這裡和大家搏感情，提到坐月子補助三萬六千元政策、老舊住宅電梯的增設、為里民解決唱歌版權的問題。
蔣萬安表示，絕對支持師大商圈的發展，相關補助經費只會多不會少，同時恢復重陽敬老金1500元，對於年輕人的生育獎勵第一胎就翻倍給四萬、第二胎若符合社宅資格就直接入住，且租金打八折，希望解決人口減少問題與帶動台北發展。
黃珊珊則表示在副市長任內每年都來龍泉里歡慶中秋，雖然已經失業好幾天，希望在場里民幫忙她找工作，讓她明年可以再回來和大家歡度中秋。
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