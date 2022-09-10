台北城市博覽會倒數兩天活動滿檔 打卡還送限量好禮

台北城市博覽會將於明天落幕，今天中秋假期推出一連串活動，台北市政府邀請民眾中秋節到城市博覽會過連假，參觀展覽、享用異國料理、欣賞Live音樂表演，在展區內打卡還可以獲得口罩、頸枕等好禮。

台北市觀光發展局今天表示，城市博覽會今天推出風格餐飲，有台北獨特的美食佳餚，包括曾獲天下第一攤殊榮的大吉利元寶水餃、索菲烤布蕾等等，下午有街頭藝人帶來水晶球、花式扯鈴、民俗技藝、魔術秀等精彩演出，集食行樂園區下午也有異國美食料理、Live音樂表演，活動豐富多元，讓民眾有難忘的中秋假期。

觀傳局表示，明天只要到「永續發展」展區，和「台北與水光雕牆」合照打卡上傳，並設定公開分享，前200名即可憑手機社群平台畫面至服務台兌換限量兩用頸枕一份；「打開台北」展區也加碼，只要完成下列任一項指定任務合照打卡上傳，前200名完成任務者，至大會服務台出示打卡畫面，即可獲得城博會限量口罩，前40名還可加碼獲得文創小禮物。