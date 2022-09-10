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陳時中、黃珊珊、蔣萬安又撞場活動 3人巧妙錯開

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影

台北市大安區龍泉里今舉辦中秋節下午茶感恩音樂會，民進黨、國民黨的台北市長參選人陳時中和蔣萬安皆安排出席，不過無黨籍參選人黃珊珊下午也臨時改行程，3位參選人已經連續3場活動都撞場，不過音樂會活動3人前後到場，致詞後和台下民眾打招呼就離開，沒有碰面。

陳時中率先抵達會場，他致詞時表示，今天中秋節和市民搏感情，月圓人團員，並談起政見，指出目前希望能補助女性坐月子3萬6000元、老舊社區增設電梯，在社區唱歌也會爭取版權，不讓大家多負擔，雖然是小事，但希望大家能快快樂樂唱歌，相關政策也會陸續提出，謝謝大家批評指教。

蔣萬安則第二個抵達，他致詞時承諾，未來當上台北市長後，重陽敬老金會恢復為1500元不縮水，給長輩基本照顧，在年輕人部分，也會想辦法讓他們在台北住得起、養得起，生育獎勵從2萬翻倍給4萬，如果生第二胎，同時符合入住社宅資格，直接入住免抽籤，而且租金8折，減輕負擔，投資下一代就是投資台北未來。

黃珊珊最後抵達，她說今年疫情趨緩可以共聚一堂，這2、3年來，要謝謝里長幫忙，因為防疫工作都是里長、里幹事、志工、鄰長一起完成，最重要有市民配合，把疫情控制非常好，在擔任台北市副市長的工作可以順利圓滿，還說「現在已經失業好多天了，希望大家年底可以幫忙找份好工作」。

民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席同場活動。記者鍾維軒／攝影

台北市長 中秋節

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