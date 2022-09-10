陳時中、黃珊珊、蔣萬安又撞場活動 3人巧妙錯開

台北市大安區龍泉里今舉辦中秋節下午茶感恩音樂會，民進黨、國民黨的台北市長參選人陳時中和蔣萬安皆安排出席，不過無黨籍參選人黃珊珊下午也臨時改行程，3位參選人已經連續3場活動都撞場，不過音樂會活動3人前後到場，致詞後和台下民眾打招呼就離開，沒有碰面。

陳時中率先抵達會場，他致詞時表示，今天中秋節和市民搏感情，月圓人團員，並談起政見，指出目前希望能補助女性坐月子3萬6000元、老舊社區增設電梯，在社區唱歌也會爭取版權，不讓大家多負擔，雖然是小事，但希望大家能快快樂樂唱歌，相關政策也會陸續提出，謝謝大家批評指教。

蔣萬安則第二個抵達，他致詞時承諾，未來當上台北市長後，重陽敬老金會恢復為1500元不縮水，給長輩基本照顧，在年輕人部分，也會想辦法讓他們在台北住得起、養得起，生育獎勵從2萬翻倍給4萬，如果生第二胎，同時符合入住社宅資格，直接入住免抽籤，而且租金8折，減輕負擔，投資下一代就是投資台北未來。