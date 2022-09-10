給孩子一個舒適的教室 新北議員花70萬修繕木屋

新北市插角國小金敏分校位在新北市三峽區山林中，由於6年級生的木屋教室已使用20餘年開始腐壞，夏季也相當炎熱，新北市議員江怡臻動用議員配合款，支付70萬元協助木屋修繕裝設斜屋頂、遮陽棚，並改善操場空間，讓孩子們有個更舒適的上課環境。

新北市插角國小金敏分校現有學生72人，比起民國87年只有6個學生時，目前已是相當熱門的學校，學生多來自於三峽市區，因學校非填鴨式的森林小學教育，帶著孩子登玉山、學烏克麗麗，多元有趣教學讓不少家長千里迢迢將孩子送到山林中讀書。

但因目前學生人數對該分校而言相當多，6年級學生因此在校內一處木屋上課，但因木屋年久失修，且夏天時相當炎熱，新北市議員江怡臻會勘後決定動用議員配合款70萬元幫助學校在木屋上裝設斜屋頂遮陽、加裝遮雨棚，並改善木屋下的儲藏空間，及修繕操場PU跑道，提供學生更好的教育環境。

插角國小校長宋宏璋表示，這木屋約20多年前是一位木工協助搭建而成的講台，後因學生數越來越多，因此改建成6年級生教室，這木屋門窗可以拆卸，稍微布置後依然可以做為舞台使用，底下的儲藏空間推拉也不再費力。

新北市議員江怡臻表示，插角國小從廢校危機走到現在家長排隊報名入學，是少子化浪潮下的典範學校，其中的金敏分校木屋，是過去師生親手打造，還兼做舞台展演、儲物收納使用。