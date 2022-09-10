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柯文哲對基隆捷運提4問題 新北捷運局：待交通部協調

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台北市長柯文哲今天再對基隆捷運點出4大問題。圖／基隆市政府提供
台北市長柯文哲今天再對基隆捷運點出4大問題。圖／基隆市政府提供

台北市長柯文哲今天再對基隆捷運點出4大問題，新北市捷運局表示，基隆捷運目前還在研擬縱歸報告中，新北市同意負責轄內負責的經費跟相關協助事項，至於計畫相關內容，必須由交通部協調三個地方政府獲得共識。

柯文哲表示，問題包含「誰要當主責機關？誰要負責蓋？」、「錢要怎麼攤？」、「將來營運誰要負責」、「將來營運時虧本時，錢要怎麼攤？」。

捷運局表示，基隆捷運規劃主辦機關為交通部鐵道局，目前尚在研擬綜規報告中。新北市同意負起屬新北市轄內該負責的經費，與相關推動建設所應協助事項，至於計畫整體建設經費分擔、盈虧與重置責任，以及主責機關（建設、開發、營運），則必須由交通部協調三個地方政府獲致共識後納入綜合規畫報告，並經行政院核定後確認。

基隆捷運 交通部 柯文哲 新北

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