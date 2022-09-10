愛傳承號召老中青藝人 中秋與各族群同歡

新北市府與台灣優質生命協會今下午舉辦第15屆愛傳承關懷演唱會，邀請許多老牌演藝歌星蒞臨現場，侯友宜表示，台灣優質生命協會，長期關心弱勢族群，謝謝影歌星老朋友，用關心力量讓社會更好。

侯友宜表示，台灣優質生命協會，長期關心弱勢族群、安養機構長輩、弱勢兒童，今中秋節邀請很多以前到現在的影歌星來公益慈善唱歌跳舞分享中秋喜悅， 給弱勢好朋友愛跟傳承，用關懷生命力量能夠開心快樂每一天，謝謝影歌星老朋友，用關心力量讓社會更好。

侯友宜也談到外甥納豆，表示納豆現在人仍然不屈不饒復健當中，希望納豆在挫折中成長，期待平安幸福。

愛傳承活動以三代同堂概念號召老中青三代藝人，今年包含方季惟、王彩樺、向娃等不同世代重量級藝人共襄盛舉。考量疫情影響，今年有別於以往辦理大型集會現場演出，並以網路直播讓愛傳承的地域更無限制，也貼心新北市安養機構轉播實況，透過Facebook、Youtube、17 Live等多元直播管道。