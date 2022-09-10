台北雙子星未談權益分配先發建照 議員擬向監院檢舉

台北市長柯文哲西區門戶計畫最大地標雙子星案，也就是台北車站特定專用區C1／D1開發案，已分別發出建照，但市議員許淑華質疑，還未進行權益分配即火速發建照，恐重演美河市事件，且市府還自提土地周邊人行道改善計畫，等於是幫財團造橋又鋪路，棄械投降，她不排除向監察院檢舉。對此，柯文哲表示，權益分配應留給下任市長，這是行政倫理。

許淑華指出，外界認為台北都會區大眾捷運系統土地開發權益轉換原則，先發建照再談權益分配比例是「惡法」，柯文哲承諾會開會討論，但她發現，市府6月10日開會，卻由祕書長主持會議，且沒有會議結論，沒有會議記錄。

她說，之後更離譜，7月22日市府就核發D1建照；8月2日C1也發山，但市府開會沒有會議記錄就發建照，這意謂柯文哲要火速處理此事，她質疑，為什麼柯任期才剩下3個月，就要馬上處理建照？

許淑華批評，柯市府官員都在做奇怪的事，開會沒有會議記錄，且出席成員是專案小組人員嗎？她發現根本沒有府外人員，連府內也沒有法務局出席，只有都發局、都更處、建管處、捷運局，這叫專案小組會議？還是閉門會議？

許淑華說，不合理的還有這項權益轉換原則，並非法條，只是原則，只要召開府級會議，找專家學者討論，問題就有解，結果市府只由祕書長開會，沒有會議記錄就火速發建照，這不是圖利？ 權配還沒談，明明有行政程序可以處理，結果什麼都不做。

柯文哲表示，建照先確定後，才能做權益分配，而且還有使照卡在後面。先發建照不涉及最後的使用，所以發建照「還好啦」；而且從發建照到使照，還有很多年時間並不急，而且市長任期只剩最後3個月，就不應該把權益分配完畢，應該是留給下一任市長做，這叫行政倫理。

捷運局長張澤雄指出，其實並非火速發照，市府也審了3個月，且依照契約規定辦理，就是拿到建照後6個月內提權益分配，這個轉換原則，有找過學者專家討論過，沒有問題。至於土地周邊人行道改善計畫，這是為了增進附近後站商圈的發展。