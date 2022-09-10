三芝新地標 文化彌勒佛院落成今開幕揭光

歷時近10年建築而成的文化彌勒佛院今日舉行落成揭幕儀式，由副市長劉和然、文化彌勒大道總會會長汪慈光、會長張進財及地方民意代表等共同剪綵揭光，園區總面積約3公頃，殿外並有近30公尺高、150片青銅拼接而成的彌勒青銅大佛微笑俯視眾生，成為三芝新文化地標。

文化彌勒大道總會長汪慈光表示，佛院主祀彌勒尊佛，是新北市唯一信仰「彌勒大道」的佛院，以向全球推廣「熱愛大自然、世界一家」的理念為宗旨，並積極深耕三芝當地，希望為國家、社會、家庭帶來和諧與安定，共同建立新文化、新文明、新價值、新道德的新局面。

汪慈光說，園區總面積約3公頃，建築面積約950坪，主體建築融合東西方建築美學，主殿老母大殿寬廣，高度近30公尺，屋頂以歇山頂結合圓形攢尖頂延伸，呈現「天圓地方」的宇宙觀，代表宇宙之母、萬靈真宰、先天慈母無極聖殿之所在。

除了殿外鑄有總高度30公尺的彌勒青銅大佛，彌勒佛18公尺，底座12公尺，由150片青銅拼接而成，手捧地球，微笑俯視眾生；大殿一樓並設有「彌勒百態館」，展示多尊不同形態彌勒佛木雕，散播彌勒佛的歡笑與喜樂，希望民眾能像彌勒佛一般，無處不自在、隨時都歡喜。

副市長劉和然表示，文化彌勒佛院在地方上熱心公益，也積極響應各項政府政策，並結合市府成立「銀髮族俱樂部」，提供場地、人力與食物，讓長輩們活動起來更舒適，同時提倡環保愛地球，推廣素食疏食及不設香爐等，不但是推行感恩、惜福、歡喜的示範園區，更是新北市的文化新地標。