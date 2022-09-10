8個月翻新整建 三重228和平公園新設積木風遊具

位於新北市三重區的228大小和平公園歷經8個多月的整建後，已煥然一新，並將原本罐頭遊具分別改造積木風及原野風主題遊具，今天舉辦公園整建啟用典禮，邀請民眾體驗遊憩休閒環境。

新北市長侯友宜今天出席啟用典禮，侯友宜表示，大小和平公園是三重面積第二大的公園，由城鄉局協助公所爭取營建署城鄉風貌計畫補助整建，公園設計採減量原則，將音樂台前原有觀眾席座椅區部分移設於舞台區周邊，增加近200坪的大草坪，舊有的混凝土花台與涼亭拆除，打造「楓林大道」，讓民眾悠閒地在草坪上與大地一起呼吸。

城鄉局長黃國峰表示，此次公園改造將入口處採開放式設計，將混凝土舖面打除，新增多處平面式植栽槽，種植矮灌木草花、增添植物的多樣性，新建園區透水環園步道，遊戲場分別更新為積木風與原野風，採用親子鞦韆、尿布鞦韆、原木材質的平衡木、滑梯組，加上長輩喜愛的體健設施，真正落實大朋友小朋友共同樂活休閒空間。

三重區長陳奇正指出，三重區近4年來公園建設成果，包括新闢洛陽、大仁、神農百草、二重埔等4處公園，公園設施整建翻新計有大智公園等56處，改造規劃中有菜寮公園等9處，