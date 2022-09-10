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新北眷村文化節 侯友宜提大台北跨域發展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2022新北市眷村文化節今起展開，本次以新眷時代為主題，自9月10日至10月10日進行為期1個月活動。記者李定宇／攝影
2022新北市眷村文化節今起展開，本次以新眷時代為主題，自9月10日至10月10日進行為期1個月活動。記者李定宇／攝影

2022新北市眷村文化節從中秋節展開，今上午新北市長侯友宜到空軍三重一村，他提到三重跟台北很近，北市大稻埕是早期經濟重鎮，三重一村有歷史故事，期待透過交通建設連結兩市發展，讓更多人看到新北，讓三重一村風華再現。

2022新北市眷村文化節今起展開，本次以新眷時代為主題，自9月10日至10月10日進行為期1個月活動。文化局於中秋節當天，舉辦眷開新局-空軍三重一村活化成果啟動儀式，市長侯友宜偕同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，祝福新眷戶進駐順利、早早發財。

侯友宜表示，回憶過往，眷村文化代表多少人悲歡離合，用血淚捍衛國，空軍三重一村是典型例子，當副市長時一直覺得一村是眷村代表，保衛國家講很簡單做很難，永遠要感恩。

他說，市府因人力有限將一村委外營運，但這裡不是台北市的華山園區，北市有古老的大稻埕，一橋之隔就是三重一村，自營的廠商要不斷思考如何創造量能，讓這地方更活化，要思考台北跟新北一家人彼此很接近， 大稻埕有古老文化也是經濟重鎮，一村也曾經一度輝煌，要讓大稻埕與一村兩邊文化可以銜接。

侯友宜說，民眾需要的是交通開闢、讓土地活化交通是關鍵，吸引台北與新北人，創造交通才能欣賞高灘地美景、看到新北多元文化，文化局不能只是交給委外營運公司忘了維護，責任讓大家不斷看到一村，中秋佳節活動需要帶動長遠發展，期結合交通、文化、水利、城鄉各局處，將空軍三重一村風華再現。

文化局表示，空軍三重一村在民國108年修復後引進民間資源活絡，考量整體經濟環境情勢，採取部分委外、部分自營方式進行，委外經營權由「時藝多媒體傳播股份有限公司」取得，預計113年正式對外營運。

為了培植三重產業，同時以較優惠之租金，用綜合評選方式，遴選扶植出包括知名臺灣文創品牌「毛毛蟲創意行銷有限公司」等8個設計、藝術、生活等產業品牌進駐，也促成民間與公部門間的多贏局面。

2022新北市眷村文化節辦理期間周周都有市集，今晚間七點一村還有中秋賞月演唱會，邀請伍浩哲、江玉如等歌手，現場演唱國、台語經典歌曲，

空軍三重一村網站 https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village

侯友宜在現場發送湯圓。記者李定宇／攝影
侯友宜在現場發送湯圓。記者李定宇／攝影
侯友宜偕同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，祝福新眷戶進駐順利、早早發財。記者李定宇／攝影
侯友宜偕同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，祝福新眷戶進駐順利、早早發財。記者李定宇／攝影

新北市長 空軍 中秋節

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