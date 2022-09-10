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銀新未來城預定地設臨時停車場 免費停車一個月

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，交通局設立臨時停車場，提供216格汽車停車位、105格機車停車位，即日起試營運一個月，讓民眾免費停車。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，交通局設立臨時停車場，提供216格汽車停車位、105格機車停車位，即日起試營運一個月，讓民眾免費停車。記者江婉儀／攝影

因應高齡化社會，新北市衛生局將在三重打造未來銀新城，該區正辦理都市計畫變更，新北市長侯友宜表示，交通局設立臨時停車場，提供216格汽車停車位、105格機車停車位，即日起試營運一個月，讓民眾免費停車。

新北採「為智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」策略，以達成「新北醫動養、銀向新時代」願景；考量三重老年人口達14%已符合高齡社會，市府將三重碧華國中原址釋出規劃「銀新未來城」長照綜合園區，以BOT方式打造兼具長照、商場、停車、運動等的複合性設施。

侯友宜指出，3年多以來，新北市共計興建68座停車場，增加7838格汽車停車位，6005格機車停車位；其中在三蘆地區投入41億1818萬元興建停車場；完工啟用的三重商工、光榮國小、興穀國小、蘆洲永康公園、三重公37和三重五華街機車停車場等6座停車場共計斥資19億7745萬元；設計施工中的三重重陽公園、興華公園、信義公園、玫瑰立體停車場和蘆洲湧蓮寺慈善大樓共構停車場等5座停車場總經費達21億4,073萬元。

侯友宜說，市府還計畫再投入13億9千萬餘元興建蘆洲長安機械改建、三重興穀國小地下停車場2期，以及蘆洲分局舊址等3座停車場。侯友宜並指出，除了三重興華公園、信義公園停車場將分別於9月、10月進行公開閱覽之外，三重玫瑰立體停車場和蘆洲長安機械改建停車場統包工程，將在今年底開始招標，三蘆地區停車場建設將再邁前一大步。

交通局長鍾鳴時表示，新北市前瞻停車場核定23案，全國最多，目前計完工8座也為全國最多，執行金額也是全國最多，今年年底前還將有3處停車場陸續完工，而規劃中的5案已將陸續於9月起辦理公開閱覽。

銀新未來城預定地自強臨時平面停車場今天起免費使用一個月。記者江婉儀／攝影
銀新未來城預定地自強臨時平面停車場今天起免費使用一個月。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今主持銀新未來城預定地自強臨時平面停車場啟用典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今主持銀新未來城預定地自強臨時平面停車場啟用典禮。記者江婉儀／攝影

停車場 新北市長 侯友宜

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