銀新未來城預定地設臨時停車場 免費停車一個月

因應高齡化社會，新北市衛生局將在三重打造未來銀新城，該區正辦理都市計畫變更，新北市長侯友宜表示，交通局設立臨時停車場，提供216格汽車停車位、105格機車停車位，即日起試營運一個月，讓民眾免費停車。

新北採「為智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」策略，以達成「新北醫動養、銀向新時代」願景；考量三重老年人口達14%已符合高齡社會，市府將三重碧華國中原址釋出規劃「銀新未來城」長照綜合園區，以BOT方式打造兼具長照、商場、停車、運動等的複合性設施。

侯友宜指出，3年多以來，新北市共計興建68座停車場，增加7838格汽車停車位，6005格機車停車位；其中在三蘆地區投入41億1818萬元興建停車場；完工啟用的三重商工、光榮國小、興穀國小、蘆洲永康公園、三重公37和三重五華街機車停車場等6座停車場共計斥資19億7745萬元；設計施工中的三重重陽公園、興華公園、信義公園、玫瑰立體停車場和蘆洲湧蓮寺慈善大樓共構停車場等5座停車場總經費達21億4,073萬元。

侯友宜說，市府還計畫再投入13億9千萬餘元興建蘆洲長安機械改建、三重興穀國小地下停車場2期，以及蘆洲分局舊址等3座停車場。侯友宜並指出，除了三重興華公園、信義公園停車場將分別於9月、10月進行公開閱覽之外，三重玫瑰立體停車場和蘆洲長安機械改建停車場統包工程，將在今年底開始招標，三蘆地區停車場建設將再邁前一大步。