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淡水煙火3萬人湧漁人碼頭 散場輕軌班班爆滿

中央社／ 新北9日電
2022淡水漁人碼頭煙火秀9日晚間將登場。 中央社／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
2022淡水漁人碼頭煙火秀9日晚間將登場。 中央社／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

今天是中秋節連假首日，淡水漁人碼頭煙火晚間8時絢麗登場，現場湧入3.1萬人拿起手機搶拍，群眾散場時一度擠得水洩不通，幾乎無法前進，輕軌排隊人潮更一度綿延超過200公尺。

淡水漁人碼頭煙火晚間8時絢麗登場，民眾下午5時起陸續進場，淡水輕軌近6時就班班客滿；漁人碼頭觀海廣場、木棧道與觀景平台7時許擠滿人潮，部分民眾鋪著野餐墊席地而坐，只為一睹施放長達9分9秒的煙火風采。

這次煙火以國慶煙火規格的6寸主力高空彈煙火開場，加上1/2牡丹煙火彈雙色系搭配，同時配合中秋節，施放全台首見的月亮造型及愛心造型煙火，現場民眾驚嘆連連，孩子也興奮得尖叫。

現場民眾表示，這次的煙火很漂亮，尤其喜歡最後幾發絢爛的金色花火，相當壯觀，愛心形狀的煙火也讓人印象深刻。

煙火結束後，現場分流步行、搭乘輕軌及搭乘公車共3條疏散動線，雖然一度擠得水洩不通、完全無法前進，分流動線也遭打亂，不過離場秩序還算良好。

另一方面，雖然淡海輕軌因應煙火秀加開列車，晚間6時至9時班距縮短為6分鐘，現場排隊人潮仍一度綿延200公尺以上，班班爆滿，截至晚間9時30分排隊人潮約50公尺。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，自民國107年夏季起，每年淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動已成為在地的年度盛會，去年煙火秀吸引近12萬人次參加，今年9月則分別在今天、11日、18日與25日舉辦4場漁港煙火秀，其中首尾2場會施放9分9秒，11日及18日為6分6秒，預估將可帶來約30萬人次。

漁人碼頭 淡海輕軌 淡水

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