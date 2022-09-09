新北市巷弄藝起來巡演今登場 金獎鉅作《天鵝宴》開席

新北文化局舉辦「111年新北市巷弄藝起來巡演」，今晚在新莊區運動公園陽光草坪登場。由國家級藝文團隊「唐美雲歌仔戲團」獻演金鐘鉅作「天鵝宴」。新北市長侯友宜與扮演唐太宗的唐美雲，共同鳴鑼宣布天鵝國宴在新莊開席。

侯友宜表示，巷弄藝起來迄今已邁入第9年，過去8年來已走遍29區，超過200場巡演、超過85萬人次參與，獲得市民朋友的喜愛與肯定。今年巷弄藝起來更深入10個行政區，擴大辦理，包括瑞芳、蘆洲、新店、汐止、五股、泰山、新莊、土城、石門、林口等區，從8月開始到9月，總計辦理10場演出，有歌仔戲、偶戲以及經典老歌演唱。

侯友宜說，新莊過去有「一府、二鹿、三新莊」的盛名，也是台灣傳統戲曲的發源地之一，有戲窟之稱。在中秋連假的第一天，歡迎民眾一起來到新莊，觀賞由唐美雲歌仔戲團帶來的《天鵝宴》，接連9到10月，還有新莊文藝中心辦理的「新莊有好戲」，帶來一連串精采傳統戲曲活動。

文化局表示，今年巷弄藝起來在8月已辦理「明華園日字戲劇團」、「明華園天字戲劇團」、「一心戲劇團」、「勝秋歌劇團」及「臺北木偶劇團」等精彩戲劇演出。9月10日，在土城斬龍山遺址文化公園，將辦理經典國語演唱會，由符瓊音、羅平等重量級唱將登場獻藝。

9月18日在石門區公所前廣場，由李炳輝、林良歡、鄔兆邦帶來經典歌曲組合；9月24日在林口社區運動公園，則由綜藝天后白冰冰，帶來文舞雙全的快樂人生演唱會，超強的卡司與陣容，將帶給民眾最棒的表演藝術饗宴。相關資訊請上官網https:// www.ntcpaic.com.tw/查詢