新北深澳海邊淨灘 清出150公斤海洋廢棄物

新北市府觀旅局今天表示，海洋廢棄物對環境影響遠超於想像，下午在瑞芳區深澳海邊舉辦淨灘活動，清出150公斤人為垃圾，讓漂流木、樹葉、海藻等天然物原地保留風貌。

新北市府觀光旅遊局下午表示，響應國際淨灘月，與深澳鐵道自行車營運公司舉辦百人淨灘活動，總計清除150公斤垃圾，以實際行動守護深澳段海岸風貌及珍貴海洋資源。

這次活動開放民眾報名參與，熱血民眾相當踴躍，報名當天名額秒殺，自願加入守護海洋志工行列，維持海岸美麗景觀。在海洋科技博物館專業的淨灘講師及志工協助及帶領下，分類紀錄與秤重海廢，2小時內清理150公斤各式垃圾及50公斤資源回收垃圾。

觀旅局以新聞稿表示，參與活動的民眾淨灘後，帶著自備餐具品嚐在地美食，在輕鬆、悠閒的心情下踩著鐵道自行車，欣賞沿線美麗的海岸景緻及全新主題光隧道，海岸騎行也為地球環境盡心力，親身感受海洋廢棄物對環境的影響。

觀旅局說，發動志工淨灘對週遭環境有更多的思考，海洋廢棄物都與日常製造與丟棄垃圾息息相關，盼望啟發隨手減塑愛地球的行動，也是親海、愛海與守護海洋的最佳示範。

環境保護局說，響應國際淨灘行動並不能確保海灘會自動變乾淨，所有類型的污染都須由污染源著手改善，還是得要自己想辦法從源頭解決污染廢棄物，定期監測在地海灘廢棄物狀況。