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樹林潭底福德宮再捐康復巴士 侯友宜代表受贈

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樹林潭底福德宮主委嚴添明代表將復康巴士的鑰匙交給新北市長侯友宜。圖／新北市社會局提供
樹林潭底福德宮主委嚴添明代表將復康巴士的鑰匙交給新北市長侯友宜。圖／新北市社會局提供

新北市樹林區潭底福德宮繼2019年捐贈1輛復康巴士之後，今天藉著三官大帝暨福德正神聖誕千秋，再度捐贈「福德正神2號」，由主委嚴添明代表將復康巴士的鑰匙交給新北市長侯友宜。

侯友宜表示，土地公照顧樹林潭底這塊土地的人民，管委會秉持土地公的精神，共同照顧弱勢，正是發揚台灣人認真、打拼、勤儉、古意、善良的精神。

侯友宜說，他來過潭底福德宮多次，也參加過福德宮的老人共餐，還親自炒菜給長輩吃。福德正神如同「里長伯」服務地方大小事，保境佑民，歷年來潭底福德宮響應各項社會公益，提供弱勢兒少獎助學金，及各項急難救助等，在疫情期間也熱心捐贈共同抗疫，因此在今年8月間獲得績優宗教團體表揚。

嚴添明表示，樹林潭底一帶因地勢低窪，在清代康熙年間，開始有閩人來開墾，當時豪雨來時，瀦水如湖，水退之後，先人發現土地肥沃，適合耕作，認為是土地公所庇蔭，因此建立簡易小廟奉祀，潭底福德宮因此得名。

嚴添明說，1971年福德宮擴建，1995年成立管委會，在地方仕紳和里長、濟安宮、鎮南宮等支持下，原福德宮再度擴充，於1999年落成今日風貌。主祀福德正神，副祀三官大帝等，今天適逢福德正神和三官大帝聖誕，也是第三屆管委會就職，因此捐贈第2輛復康巴士，以及頒發樹林地區國中、小學獎助學金。

社會局長張錦麗、教育局長張明文、樹林區長王坤南，市議員黃永昌、洪佳君、樹林區里長聯誼會會長廖文斌及多位里長共同參加捐贈活動。

新北市長 侯友宜 巴士

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