人口流失人事費反逐年增 北市府：專案多人力需求高

柯市府歷年施政滿意度墊底、人口不斷流失，不過人事數量與費用卻愈來愈高。有議員指出，柯文哲2014年任市長後， 至今年共增加16億人事費用、1750名公務員，同時又有1814人離職，還發現秘書處人力編制164人、額外借調48人，史上最高。北市府回應，柯市長與歷任市長作業模式不同，因為專案事項多才會調動人力；至於人口流失，則是市民個人選擇。

簡舒培指出，台北市人口2015年有270萬4810人，到了2022年8月，只剩下246萬1695人。反觀六都人口，新北市增6196人，台中市增5萬8245人，桃園市增8萬3987人，台南、高雄雖然人口減少，但僅少3萬4661人與5萬5978人，都不如台北市少了24萬人的幅度大。

雖然北市人口逐年流失，但人事費用與數量不減反增。簡舒培表示，北市府人事費用從2014年至今年共增16億3722萬元，還增加了956個公務人員、聘用人員610人、約僱人員184人，共1750人。

北市府公務員離職率也沒下降，簡舒培說，2015年光離職人數就有237人、去年高達269人，今年累計至8月底有150人，8年來離開柯市府的公務員有1814人，且每年公務員需求與實際報到人數差額愈來愈大，去年要1359人，僅來1015人，缺額有344人，在柯文哲主政下，除了市民逃離，連公務員都不想到北市府工作。

北市府秘書處人力編制也有問題，簡舒培提到，前市長郝龍斌2014年秘書處公務員和約聘用人員有151人，而近2年突然增加，2019年到2020年從147人增加到159人，約聘僱從22人增加到29人，多了7人，今年就要卸任，居然增加到36人，秘書處人事有164人；而為了讓更多人到秘書處，柯文哲額外向各局處借調的人更高達48人，史上最多。

北市府秘書長陳志銘受訪時回應，人事費暴增是公務員每年都會加薪，費用一定呈現上升的趨勢，至於秘書處人力是有史以來最高，則是柯文哲上任以來，和過去市長辦公的作業方式不同、專案事項多，需跨局處協調，其實人力並非在北市秘書處，而是在府級長官辦公室，人力需求高，才會調動人力。

針對人口流失的部分，陳志銘說，近年台北市交通發達，人口往外移，主要是住外縣市比較能住得舒適、住大一點的房子，現在是北北基桃生活圈，「我自己也住新北，不住台北，現在交通方便，可以住舒適，這是個人選擇的問題」。