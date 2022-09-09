新北推公車5元走透透 30條路線運量增加57％

「有緣新北~公車5元走透透」從8月1日起推出，30條公車路線運量成長高達57.56%，其中「965板橋-金瓜石」更是熱門路線之冠，新北市交通局表示，今天就是中秋連續假期，建議民眾可搭乘「有緣新北」的紅26、704路線公車到漁人碼頭看煙火，每段票只要5元。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，「新北有緣~公車5元走透透」活動推出一個月來，30條行經旅遊景點路線公車運量前3大熱門路線，依序為「965板橋-金瓜石」、「947板橋-淡水」、「704八里-北門」。

交通局表示，「新北有緣~公車5元走透透」成效超乎預期，也讓公車業者和駕駛信心大振，持續加強防疫措施；「新北有緣~公車5元走透透」活動將至9月底截止，建議民眾可以趁著中秋連假，在捷運淡水站搭乘紅26，或在捷運蘆洲站搭乘704可以到八里的西門站、乙天宮站下車，再步行到水興公園看煙火，開心過中秋。