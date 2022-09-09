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綠議員掛「民主前進挺18」看板 挺18歲公民權入憲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員江肇國在位於西區向上路與忠明路交叉的交通熱點，高掛「青年一起來，民主前進挺18」的大型看板。圖／江肇國提供
民進黨中市議員江肇國在位於西區向上路與忠明路交叉的交通熱點，高掛「青年一起來，民主前進挺18」的大型看板。圖／江肇國提供

年底九合一大選進入倒數階段，除了公職人員選舉，還有18歲公民權入憲的公民複決投票。民進黨中市議員江肇國今天在街頭，掛起力挺18歲公民權的宣傳看板，吸引民眾目光，表達對年輕人的支持，也呼籲民眾在年底支持修憲案、投下複決同意票。

江肇國在位於西區向上路與忠明路交叉的交通熱點，高掛「青年一起來，民主前進挺18」的大型看板。江肇國表示，民進黨爭取18歲公民權將近20多年，終於在獲得其他政黨支持下，3月份在立法院三讀通過，年底需要965萬張同意票，門檻高而困難；而年輕人參與公共事務、想要改變革新、替國家做事的熱情不應該被年齡限制，他呼籲大家年底踴躍投下同意票。

民進黨青年部已經啟動「繽紛18路行動」號召國務青街頭宣講，「壯闊台灣」也到各地場所舉辦座談會。江肇國說，未來除了響應各式活動外，更會著手在選區中籌辦，希望能夠突破同溫層，讓更多人支持18歲公民權的理念。

江肇國提到，律法必須跟上時代變遷，18歲在現行刑法及2023年起的民法都已是成年人，憲法卻還沒修正，而18歲已經足夠決定未來社會發展的方向，更是可為自己決定負責的年紀。江強調，年輕人可以用青春決定社會的未來，期盼年底18歲公民權修憲案能夠順利通過。

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