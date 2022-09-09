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轉譯資訊「易讀」 ！台南市培訓11位心智障礙者品管員

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局「易讀易懂品管員培力計畫」，未來這些心智障礙者品管員將協助政府部門及社會大眾在提供資訊時，能有效轉譯為易讀資訊。圖／社會局提供
台南市社會局「易讀易懂品管員培力計畫」，未來這些心智障礙者品管員將協助政府部門及社會大眾在提供資訊時，能有效轉譯為易讀資訊。圖／社會局提供

為促進身心障礙者資訊平權及培力身心障礙者參與公共事務，台南市社會局委託私立蘆葦啟智中心辦理「易讀易懂品管員培力計畫」，一共有11位學員取得結訓證書，未來這些心智障礙者品管員將協助政府部門及社會大眾在提供資訊時，能有效轉譯為易讀資訊，保障身心障礙者的資訊近用權，更有效促進身心障礙者的社會參與。

社會局表示，易讀（easy to read）是一種無障礙資訊呈現形式，將複雜且艱澀難懂的文字，轉換為容易閱讀、好理解的內容，讓心智障礙者、閱讀困難者、年長者等，都能輕鬆理解資訊。而為了能夠設計出閱讀者能夠理解的易讀資訊，更重要的是「品管」的過程，因此在資訊轉譯成易讀版後，必須透過邀請心智障礙者擔任品管員，以確保轉譯後的資訊內容能夠讓心智障礙者能閱讀及理解。

國際身心障礙者權利公約（CRPD）強調「沒有我們的參與，不要替我們做決定」(Nothing about us, without us.)，為促進更多身心障礙者一同參與公共事務之討論，南市府今年委託蘆葦啟智中心辦理「易讀易懂品管員培力計畫」，並邀請愛盲基金會主任李英琪，透過團體活動帶領11位心智障礙朋友，學習關注自我事務、當自己生活的主人，建構成員對於易讀易懂品管工作之概念，並透過做中學的實作課程，強化成員對於品管工作之連結。

市長黃偉哲重視身心障礙朋友的權益，指示市府團隊在訂定政策時，務必要考量不同障礙特質的需求，提供無障礙格式及支持措施，讓障礙朋友能夠自立生活。

近年市府積極與民間團體協力，將各式資訊透過手語、易讀、文字等媒介幫助身障朋友更容易獲知訊息，包含與蘆葦啟智中心共同出版「我想說」易讀手冊、「確診個案自主回報疫調」（易讀版）、與德蘭啟智中心共同規畫台南市政府COVID-19新型冠狀病毒居家照護手冊（易讀版）、社團法人台南市聽障體育運動協會共同錄製「確診個案自主回報疫調」（手語版）等。

2022年台南市國際身心障礙者日「多元參與、共融共好X再說一次我愛你」系列活動已開跑，期待透過市民朋友的共同參與，藉此傳達身心障礙者權利公約(CRPD)的精神與價值，瞭解身心障礙者的權益與需求，創造身障者共融無礙的環境。相關活動訊息將陸續公告於台南市政府社會局網站或臉書粉絲專頁【台南社福便利貼】。

台南 身障者 手語

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