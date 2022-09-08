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台北孔廟祭孔典禮9月28日登場 今年開放民眾憑證觀禮
去年台北孔廟舉辦的釋奠典禮，因疫情未對外開放民眾參加，今年開放民眾憑參禮證進場觀禮，將於9月28日上午6時登場，參禮證分為「9月27日釋奠習儀」及「9月28日釋奠典禮」2款各150張，預計於9月14日上午9時起在台北孔廟正式限量發放，每人各限2張，發完為止。
民政局指出，釋奠習儀與釋奠典禮參禮證索取方式，個人索取在9月14日上午9時至下午5時，中午不休息，請親至孔廟明倫堂1樓小教室登記索取，9月27日釋奠習儀150張、9月28日釋奠典禮150張，每人限索取2張（習儀2張、釋奠典禮2張為限），發完為止。
團體索取在9月15日至9月16日，團體須5人以上（學校、機關、法人團體），以來函、傳真及電子信箱申請為原則，請檢附參加者姓名、電話。9月27日釋奠習儀與9月28日釋奠典禮各提供100張團體參禮證，發完為止。
現場索取是9月27日釋奠習儀上午8時20分、9月28日釋奠典禮上午5時20分，北市孔廟將在黌門口發送當天參禮證各100張，現場排隊，發完為止。另外，活動視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心與台北市政府防疫指示，滾動式調整相關防疫措施及活動內容。
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