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新北辦都更成果與展望論壇 探討防災都更及未來展望

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇。記者江婉儀／攝影
新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇。記者江婉儀／攝影

都更三箭為新北政策之一，新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇，吸引學界及產業界達百餘師生及從業人員參加。

論壇針對二個子題討論，不管是與談的產業界代表或是學術界的教授，對於市府都更三箭政策多給予正面肯定，並建議市府未來更新政策除了多元更新類型推動，更應重視防災及因應未來極端氣侯議題有更多減緩作為。

新北市長侯友宜表示，新北推動都更三箭，三年多來，已有顯著的成效，他感謝在更新專業領域的產業界代表、以及台北大學、文化大學等幾所在空間規劃、建築、景觀、不動產經營等學術有成的學校代表，因為有產業界及學術界的專業意見，才讓市府團隊推動更新施政作為在學理基礎上更符合民間需要，而今日發表的成果輯，更是三年多來核准多元都市更新超過600案、更新績效4倍成長的重要見證。

城鄉局副局長邱信智表示，城市的規劃與管理同等重要，都更是必然的趨勢，也是有效的管理手段，維持老舊城區機能不致衰敗，不管是哪個縣市都可能面臨相同問題，數據佐證成長，已實質提升居住安全，且讓人民有感，城鄉局與都更處也會持續努力攜手前行，讓新北市成為一個宜居的國際大市。

新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇。記者江婉儀／攝影
新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」二個子題論壇。記者江婉儀／攝影

都更 侯友宜

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