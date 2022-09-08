林佳龍批新北缺乏長遠都計 城鄉局：做好功課再發言

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日於FB發文，質疑新北市政府缺乏長遠都市計畫。新北市城鄉局長黃國峰回擊，連新北市29區都記不熟的林佳龍，哪來的勇氣質疑眾多專業者的努力成果？呼籲請好好做功課再發言。

黃國峰表示，新北市國土計畫是第一批獲內政部國土審議委員會審議通過的縣市，已於2021年4月發布實施，大漢溪北、溪南都計二階整併，內政部辦理核定作業中，這是經委員們多次討論、審議核可的新北城鄉未來規劃。

黃國峰表示，新北的都市計畫依照2030年都市發展願景穩健踏實推進中，市府團隊提出以新北市為核心的大台北生活圈構想逐步推動翻轉蛻變，跳脫以往台北市為核心的思維，結合捷運三環六線，先在三重先嗇宮站旁規劃了第二行政中心，與既有板橋市府大樓、新莊副都心的中央合署辦公室，形成了新北市「三核心」發展的重要支點，均衡溪南北的發展。

黃國峰說，都市規劃都是有發展紋理及歷史背景的，建議林佳龍先生，先好好了解新北市，再來談整體都市計畫及空間發展願景，不做功課、大言不慚的隨口指控，絕對無助城市發展。

黃國峰強調，在三核三線以及三條「微笑曲線」提出近2450公頃整體開發區的規劃下，從蘆北蘆南、擴大五股、擴大楓江、塭仔圳、板橋浮洲、土彈、中和灰瑤、延伸到大柑園、麥仔園、新店十四張，未來將可提供約811公頃產業用地、610公頃住商用地、7.84公頃社福用地及逾1000公頃的公設用地，有效滿足「幼年托育、青年住宅及老年長照」，除可縫合服務新舊發展地區，落實新北市「安居樂業」的施政目標，更可將效益擴散至擁有千萬人口與腹地的「北北基宜桃─大台北生活圈」，創造「共榮共好生活圈」。