快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

索個資要求參觀台北城博 議員批充政績不擇手段

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北城市博覽會下周將落幕。圖／本報系資料照片
台北城市博覽會下周將落幕。圖／本報系資料照片

台北城市博覽會下周將落幕，又傳爭議。台北市議員秦慧珠指出，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要求各團體提供理監事名單和個資，包括姓名、電話、地址，讓他們不堪其擾，要完理監事名單和個資後，又不斷打電話要求這些協會、商會要由理事長帶隊，帶領理監事和會員去參觀城市博覽會場館。

秦慧珠指出，市府還說如果不能由理事長親自帶隊組團，也要請其他人帶隊，市府官員會親自接待導覽。如果實在不能夠組團，也要找理監事跟會員上網去瀏覽城市博覽會的網站，以增加點閱人數。

秦慧珠表示，市府為了黃珊珊選市長和城市博覽會花費8000萬卻乏人參觀，讓各局處要求民團洩漏個資和衝城市博覽會人數的「人頭」，實在是太行政不中立、太違規違法。市府內部應嚴加檢討，並不得再濫用職權強迫民間團體做不情願的事情。

另外，北市舉辦城博，也成議會質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19固市府局處還支援，分別調動費用從1萬到300萬元不等，全部動用業務費用，共達1300多萬，城博花費加起來是9000多萬，是在藏預算？

針對台北城市博覽會動員及經費，研考會指出，市府為提高活動宣傳度，讓更多民眾知道展覽資訊，市府是透過新聞稿發布及機關宣傳管道等，廣邀各機關團體、民眾共同參與活動，但都都是採鼓勵和一般通知性質，並無蒐集任何個資或名單。

至於各局處動員，因台北城市博覽會主軸為「台北的未來」，展覽內容為市府歷年政策推動階段性成果展現，涉及各局處重要政策業務，也是全市府共同性重要活動，展覽過程中，為提高政策推動效益，各機關會視相關活動宣傳或展覽需要，調整機關預算支應，以提高成效。

個資 秦慧珠 北市 柯文哲

延伸閱讀

宣傳公廁變「廁所偷窺」 藍市議會黨團轟：低級當有趣

藍議員稱「走殘障通道受屈辱」 陳時中：無障礙是進步

議員要求管小巨蛋震動 北市府宣導2與3樓不站立

秦慧珠轟陳時中擋路走身障道屈辱 柯文哲：神經放大條

相關新聞

新北辦都更成果與展望論壇 探討防災都更及未來展望

都更三箭為新北政策之一，新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居...

林佳龍批新北缺乏長遠都計 城鄉局：做好功課再發言

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日於FB發文，質疑新北市政府缺乏長遠都市計畫。新北市城鄉局長黃國峰回擊，連新北市29區都記不...

索個資要求參觀台北城博 議員批充政績不擇手段

台北城市博覽會下周將落幕，又傳爭議。台北市議員秦慧珠指出，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要...

北市辦城博花8千萬 簡舒培揭：還藏1300萬預算

北市舉辦城博，再成議員質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，市議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19個市...

城博花8千萬救命錢僅8萬人參觀？議員要求柯文哲道歉

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會，展期僅剩倒數4天，台北城博參觀人次截至昨日為6萬6千多人次。台北市議員許淑華...

捷運蘆洲站搭704路線公車至八里遊玩 每段次車資僅5元

新北市政府於今年9月9日(五)、9月11日(日)、9月18日(日)及9月25日(日)等四天舉辦「2022淡水漁人碼頭仲夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。