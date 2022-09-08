索個資要求參觀台北城博 議員批充政績不擇手段

台北城市博覽會下周將落幕，又傳爭議。台北市議員秦慧珠指出，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要求各團體提供理監事名單和個資，包括姓名、電話、地址，讓他們不堪其擾，要完理監事名單和個資後，又不斷打電話要求這些協會、商會要由理事長帶隊，帶領理監事和會員去參觀城市博覽會場館。

秦慧珠指出，市府還說如果不能由理事長親自帶隊組團，也要請其他人帶隊，市府官員會親自接待導覽。如果實在不能夠組團，也要找理監事跟會員上網去瀏覽城市博覽會的網站，以增加點閱人數。

秦慧珠表示，市府為了黃珊珊選市長和城市博覽會花費8000萬卻乏人參觀，讓各局處要求民團洩漏個資和衝城市博覽會人數的「人頭」，實在是太行政不中立、太違規違法。市府內部應嚴加檢討，並不得再濫用職權強迫民間團體做不情願的事情。

另外，北市舉辦城博，也成議會質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19固市府局處還支援，分別調動費用從1萬到300萬元不等，全部動用業務費用，共達1300多萬，城博花費加起來是9000多萬，是在藏預算？

針對台北城市博覽會動員及經費，研考會指出，市府為提高活動宣傳度，讓更多民眾知道展覽資訊，市府是透過新聞稿發布及機關宣傳管道等，廣邀各機關團體、民眾共同參與活動，但都都是採鼓勵和一般通知性質，並無蒐集任何個資或名單。

至於各局處動員，因台北城市博覽會主軸為「台北的未來」，展覽內容為市府歷年政策推動階段性成果展現，涉及各局處重要政策業務，也是全市府共同性重要活動，展覽過程中，為提高政策推動效益，各機關會視相關活動宣傳或展覽需要，調整機關預算支應，以提高成效。