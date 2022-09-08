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扶輪社支持親子共讀 穿戴裝置記錄語言環境

中央社／ 新北8日電

台北躍齡扶輪社今天與台灣展臂閱讀協會合作推動偏鄉共讀計畫，運用科技及精準醫學概念，以穿戴式裝置量測兒童語言環境，提升新北市石碇區偏鄉幼童語言學習與共讀品質。

台灣展臂閱讀協會今天表示，台北躍齡扶輪社創社社長蘇俊源，本身是婦產科醫師，認同展臂閱讀理念，盼整合嬰幼兒閱讀活動，照顧少數、特殊或其他弱勢族群，希望促進兒童語言發展。

台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達接受中央社記者電訪表示，與新北教育局、衛生局合作，醫師將運用科技硬體與統計數據、語言模組，從穿戴式裝置量測的數據，提供幼教老師個人化的對話式共讀技巧，並能看出服務的成效。

躍齡扶輪社結合其餘扶輪社資源，捐款新台幣20萬元購置穿戴式裝置，由石碇區永定、和平、石碇3所國小的附設幼兒園生參與計畫，推智慧共讀，運用永續繪本推學齡前閱讀。

陳宥達說，2018年美國哈佛大學與麻省理工學院的研究指出，以對話式共讀可增進幼兒語言學習品質；穿戴幼兒背心上的裝置，量測幼童平常的語言環境，聽到的字數、說出的語彙與字數、與人對談的次數等。

他說，根據最新「國際學生能力評量計畫PISA」報告，全球幼兒愈早接受學前教育，閱讀表現愈好，強化家長願意親子共讀是關鍵。另外，醫師在診間以童書評估兒童發展，向家長說明並開立閱讀處方，連結社區圖書館資源，還可及早發現遲緩兒。

新聞稿說，9月陸續在全台32個社區合作據點展開共讀計畫，以適齡繪本、培訓講座及導入說話計步器系統，將親子共讀融入照護兒童，以提升閱讀力。

永定國小校長林雅芳、和平國小校長李春芳，都感謝北醫醫療團隊長期進駐幼兒園服務，藉科技輔助提升共讀成效，也傳遞學前兒童永續繪本的觀念，符合學校實踐永續循環的理念。

語言 醫師

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