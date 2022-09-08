議員問台灣中國關係緊張原因 柯文哲：大國影響小國

台北市議員許淑華今天質詢台灣跟中國關係緊張原因，台北市長柯文哲表示，大國可影響小國，但客觀的講，中國國家主席習近平要負最大責任，且中美間才是重要題目。

台北市議會下午召開定期大會市政總質詢，柯文哲率台北市政府局處首長列席備詢。民進黨籍北市議員許淑華質詢，台灣跟中國目前關係緊張，是因中央政府的問題嗎？

柯文哲答詢，這是難題，但很客觀的講，習近平要負最大責任，因大國可影響小國、小國較難影響大國，所以大國要做好，且他也認為若有無人機擾台，應該要打下來，讓相關動作非常明確。

許淑華追問柯文哲對兩岸關係論述。柯文哲答詢時先提到12月26日（卸任市長日期）之後再問，事後卻表示，知道這是難題，重點不是對中國論述，應是對台灣論述，其實中美之間才是重要題目，那有兩岸問題，應是指太平洋兩岸，並不是台灣海峽兩岸。

柯文哲接著說，應以台灣為名、民眾為本，且要備戰能戰才能避戰，但像萬安演習就有很大問題，因目前會認為在準備或面對戰爭過程的因應方式太差。