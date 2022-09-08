瑞芳鼻頭里擁有台版萬里長城 步道海景收眼底

瑞芳區鼻頭里是三面環海的典型漁村，擁有台版萬里長城之稱的鼻頭角步道，木棧步道搭配碧海藍天，形成如畫一般的絕美景致，沿途欣賞風光明媚的山海之景。里長王坤吉盼遊客隨手將垃圾帶走，一起維護這美麗的山海景緻。

鼻頭里長王坤吉說，他小時候印象中的鼻頭角步道，走在步道上視野開闊，步道兩側都有還有當時老兵養得羊群，伸手可及和羊群互動，走在步道上可以將無敵海景盡收眼底，但隨著時間物換星移，景觀也變得大不相同。

王坤吉說，尤其來到步道中段有一處望月坡，早期這裡都是草皮而成的斜坡，更是當地耆老幼時的遊樂場，在這裡可以滑草，到了夏季夜晚，更是賞月的絕佳位置，但是現在都佈滿了林投樹，望月坡也沒有了原有的樣貌，心中有無限惆悵。

王坤吉指出，鼻頭角步道充滿著他兒時回憶，步道好走風景宜人，歡迎大家來鼻頭角步道走走，但是要記得隨手將垃圾帶走，一起維護這美麗的山海景緻。

循著步道前行，沿途飽覽碧綠山稜與蔚藍海景，約莫30分鐘，就可以抵達藏身在山谷中的秘境—聽濤營區，昔日海軍陸戰隊的基地，在閒置20多年之後，換上粉、綠、棕、黑等五彩繽紛的迷彩新衣，現在也規劃成咖啡廳，提供旅客在健行中休憩，從另一個角度看海景。若是在營區內，以「仰視」角度觀看一旁的階梯，則可以看到七彩向上的景觀，相當具有空間趣味！