快訊

英國女王身體欠安繼續接受「醫療監看」 查理、威廉趕往探視

烏克蘭黑猩猩大脫逃！管理員用「這2物」成功說服 坐自行車返家

衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

汐止15所學校獲助學金 專款專用助弱勢學生

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止工商促進會捐助汐止區15所學校獎助學金各3萬元，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等。圖／觀天下有線電視提供
汐止工商促進會捐助汐止區15所學校獎助學金各3萬元，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等。圖／觀天下有線電視提供

因為疫情的關係，不少家庭經濟都有受到影響，開學了，為讓學生們都能夠安心上學，汐止工商促進會捐助汐止區15所學校獎助學金各3萬元，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等，學校也回贈感謝狀，表示感謝。

今(8)日，汐止工商促進會獎助國中小學捐贈儀式，在汐止區公所11樓禮堂舉行，包括立法委員賴品妤、新北市議員張錦豪、汐止區長以及各學校都來參加，汐止工商促進會年度做公益，今年再度幫助弱勢學童，捐助15所學校各3萬元，學校也回贈感謝狀表示感謝。

汐止工商促進會理事長蔡銘鋒表示，有感於疫情期間，還是有很多清寒學子需要關懷，所以，發起捐獎助學金活動，希望能夠拋磚引玉，有更多人重視弱勢學生教育問題。

立法委員賴品妤指出，今天非常開心參加汐止工商促進會獎助學金捐贈活動，工商促進會平常就做非常多的公益，這次還照顧弱勢學童，本身在教育委員會就非常著重改善學校軟硬體，就是一樣的概念，都是覺得再窮不能窮孩子，再苦不能苦孩子。

汐止區長陳健民說，今天很感謝汐止工商促進會連續第二年提供汐止各學校，每個學校各三萬元，做為小朋友的獎助學金，指定專款專用協助小朋友的學雜費、文具費、制服費等等，幫助有需要幫助的小朋友跟家庭。

青山國中小校長王如杏則表示，非常感謝汐止工商促進會關懷汐止地區所有小朋友，尤其是清寒家庭的孩子，不管是助學或是準備學用品也好，只有透過教育可以翻轉弱勢，也希望將來孩子可以感受到這份溫暖，等學有所成的時候回饋社會。

汐止 賴品妤

延伸閱讀

自爆快結婚 賴品妤：與曾玟學討論要在哪登記

蔡適應、賴品妤合體議員委託行開講 宣示推動基隆捷運

劉建國、林慧如古坑競總成立 「雲林孫女」返鄉力挺

棄置絲襪毛髮吸除海洋油污利器 綠委民團籲徵集利用

相關新聞

新北辦都更成果與展望論壇 探討防災都更及未來展望

都更三箭為新北政策之一，新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居...

林佳龍批新北缺乏長遠都計 城鄉局：做好功課再發言

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日於FB發文，質疑新北市政府缺乏長遠都市計畫。新北市城鄉局長黃國峰回擊，連新北市29區都記不...

索個資要求參觀台北城博 議員批充政績不擇手段

台北城市博覽會下周將落幕，又傳爭議。台北市議員秦慧珠指出，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要...

北市辦城博花8千萬 簡舒培揭：還藏1300萬預算

北市舉辦城博，再成議員質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，市議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19個市...

城博花8千萬救命錢僅8萬人參觀？議員要求柯文哲道歉

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會，展期僅剩倒數4天，台北城博參觀人次截至昨日為6萬6千多人次。台北市議員許淑華...

捷運蘆洲站搭704路線公車至八里遊玩 每段次車資僅5元

新北市政府於今年9月9日(五)、9月11日(日)、9月18日(日)及9月25日(日)等四天舉辦「2022淡水漁人碼頭仲夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。