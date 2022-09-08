汐止15所學校獲助學金 專款專用助弱勢學生

因為疫情的關係，不少家庭經濟都有受到影響，開學了，為讓學生們都能夠安心上學，汐止工商促進會捐助汐止區15所學校獎助學金各3萬元，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等，學校也回贈感謝狀，表示感謝。

今(8)日，汐止工商促進會獎助國中小學捐贈儀式，在汐止區公所11樓禮堂舉行，包括立法委員賴品妤、新北市議員張錦豪、汐止區長以及各學校都來參加，汐止工商促進會年度做公益，今年再度幫助弱勢學童，捐助15所學校各3萬元，學校也回贈感謝狀表示感謝。

汐止工商促進會理事長蔡銘鋒表示，有感於疫情期間，還是有很多清寒學子需要關懷，所以，發起捐獎助學金活動，希望能夠拋磚引玉，有更多人重視弱勢學生教育問題。

立法委員賴品妤指出，今天非常開心參加汐止工商促進會獎助學金捐贈活動，工商促進會平常就做非常多的公益，這次還照顧弱勢學童，本身在教育委員會就非常著重改善學校軟硬體，就是一樣的概念，都是覺得再窮不能窮孩子，再苦不能苦孩子。

汐止區長陳健民說，今天很感謝汐止工商促進會連續第二年提供汐止各學校，每個學校各三萬元，做為小朋友的獎助學金，指定專款專用協助小朋友的學雜費、文具費、制服費等等，幫助有需要幫助的小朋友跟家庭。

青山國中小校長王如杏則表示，非常感謝汐止工商促進會關懷汐止地區所有小朋友，尤其是清寒家庭的孩子，不管是助學或是準備學用品也好，只有透過教育可以翻轉弱勢，也希望將來孩子可以感受到這份溫暖，等學有所成的時候回饋社會。