淡水油車里共餐慶中秋 在地企業捐加菜金同樂

新北市淡水區油車里舉辦歡慶中秋共餐開跑活動，此深耕在地企業紅樹林有線電視也共襄盛舉，並且致贈3萬元加菜金，希望能幫助老人共餐活動，讓阿公、阿嬤吃得更健康豐富。

油車里長唐儷樺表示，非常感謝紅樹林有線電視每年都會致贈加菜金，今年更加碼到了三萬元，幫助油車里銀髮族俱樂部以及共餐活動的舉辦。

對此紅樹林有線經理陳文斌表示，未來有更多的回饋，要來與各里搭配，落實取之於社會用之於社會的理念。

另外活動現場許多市議員以及議員參選人也來到現場與阿公阿嬤們搏感情。

里長唐儷樺也特別將準備好非常應景的月餅小禮盒，由在場的市議員及里長等貴賓，將這些月餅一個一個送到每一位來參與的里環保志工手上以及阿公阿嬤的手上，也代表著過去這些志工在疫情期間所付出的辛苦。

油車里長唐儷樺則表示，感謝紅樹林有線電視的贊助回饋，未來會好好的善用這些加菜金，回饋到里民身上。