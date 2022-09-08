快訊

烏克蘭黑猩猩大脫逃！管理員用「這2物」成功說服 坐自行車返家

衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

汐止明峰街收費車格阻公車轉彎 會勘塗銷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區明峰街停車格太靠近路口的情況下，公車不好轉，新北市議員張錦豪要求塗銷靠近路口的汽車格，保障行車安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止區明峰街停車格太靠近路口的情況下，公車不好轉，新北市議員張錦豪要求塗銷靠近路口的汽車格，保障行車安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止區明峰街沿線畫了不少路邊收費停車格，不過，在靠近中興路口，因為有不少大型公車會轉彎，在停車格太靠近路口的情況下，公車不好轉，影響行車順暢，所以，今(8)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求塗銷靠近路口的汽車格，保障行車安全。

北峰里長陳南海說，公車要從中興路轉明峰街，因為大型公車很難轉彎，路口有人行道、一旁就是金龍國小，每天上、放學小朋友要走真的很不方便，所以，請新北市議員張錦豪協助，將靠近路口的停車格取消，讓公車要轉彎，或是孩子上放學期間，安全比較有保障。

新北市議員張錦豪表示，在中興路、明峰街口，因為常有大型公車轉彎，剛好轉彎處有一個停車格，因為，明峰街居住人口多，這一整排的停車格有它的需求性，但是因為接近轉彎處，造成大型公車在轉彎，不管是閃避行人或是在抓轉彎角度都會有影響，所以，就有民眾建議將靠近路口的停車格塗銷。

市議員張錦豪指出，在會勘討論後，因為，接近路口的停車格，確實影響公車轉彎安全，預計兩個禮拜會將靠近路口的汽車停車格塗銷變畫禁停紅線，讓公車比較好轉彎，也維護居民、車輛通行安全。

公車 議員

延伸閱讀

人車爭道危險 汐止福德一路要畫人行道串聯

汐止樟樹二路涵洞人車爭道 擬增標線人行道

晚上散步踩到蛇 汐止保長坑溪步道擬增照明

九合一登記首日黃曆遇大凶 上午僅4人完成登記

相關新聞

新北辦都更成果與展望論壇 探討防災都更及未來展望

都更三箭為新北政策之一，新北市城鄉局今天下午在市立圖書館發表都更三箭成果專書，並辦理「都更進行式及展望」、「防災都更安居...

林佳龍批新北缺乏長遠都計 城鄉局：做好功課再發言

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日於FB發文，質疑新北市政府缺乏長遠都市計畫。新北市城鄉局長黃國峰回擊，連新北市29區都記不...

索個資要求參觀台北城博 議員批充政績不擇手段

台北城市博覽會下周將落幕，又傳爭議。台北市議員秦慧珠指出，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要...

北市辦城博花8千萬 簡舒培揭：還藏1300萬預算

北市舉辦城博，再成議員質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，市議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19個市...

城博花8千萬救命錢僅8萬人參觀？議員要求柯文哲道歉

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會，展期僅剩倒數4天，台北城博參觀人次截至昨日為6萬6千多人次。台北市議員許淑華...

捷運蘆洲站搭704路線公車至八里遊玩 每段次車資僅5元

新北市政府於今年9月9日(五)、9月11日(日)、9月18日(日)及9月25日(日)等四天舉辦「2022淡水漁人碼頭仲夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。