汐止明峰街收費車格阻公車轉彎 會勘塗銷

汐止區明峰街沿線畫了不少路邊收費停車格，不過，在靠近中興路口，因為有不少大型公車會轉彎，在停車格太靠近路口的情況下，公車不好轉，影響行車順暢，所以，今(8)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求塗銷靠近路口的汽車格，保障行車安全。

北峰里長陳南海說，公車要從中興路轉明峰街，因為大型公車很難轉彎，路口有人行道、一旁就是金龍國小，每天上、放學小朋友要走真的很不方便，所以，請新北市議員張錦豪協助，將靠近路口的停車格取消，讓公車要轉彎，或是孩子上放學期間，安全比較有保障。

新北市議員張錦豪表示，在中興路、明峰街口，因為常有大型公車轉彎，剛好轉彎處有一個停車格，因為，明峰街居住人口多，這一整排的停車格有它的需求性，但是因為接近轉彎處，造成大型公車在轉彎，不管是閃避行人或是在抓轉彎角度都會有影響，所以，就有民眾建議將靠近路口的停車格塗銷。

市議員張錦豪指出，在會勘討論後，因為，接近路口的停車格，確實影響公車轉彎安全，預計兩個禮拜會將靠近路口的汽車停車格塗銷變畫禁停紅線，讓公車比較好轉彎，也維護居民、車輛通行安全。