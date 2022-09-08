淡水網路團購實體店面化 民眾直接隨買隨烤

這週末就是中秋連假，許多人提前準備烤肉食材，許多人都會在網路上跟團，購買熱門肉品海鮮，在淡水區沙崙業者將網路最夯商品店面實體化，例如比臉大牛排、比目魚鱈魚魷魚，月亮蝦餅等等，民眾不用等寄來，都可以直接買回家料理。

店家表示，過去許多的網路團購商品非常熱門，不外呼就是口碑與價格吸引消費族群，但現在將所有網路上排名前百大商品，全都列在實體店面，不只是食材，就連生活用品飲料一應俱全。

對於即將到來的中秋連續假期，台灣人一定都會喜愛的烤肉，與親朋好友團聚吃好料，因此在生鮮、肉品烤肉用品都非常受到消費者喜愛，另外店家也裝設紅樹林有線電視網路監視器，增加店面安全性，業者也期盼隨著中秋節到來，也能夠帶來更多的買氣。