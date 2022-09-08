北市辦城博花8千萬 簡舒培揭：還藏1300萬預算

北市舉辦城博，再成議員質詢焦點。台北市柯文哲下午赴議會總質詢，市議員簡舒培批評柯文哲除了動用8千萬二備金辦城博，19個市府局處還支援，分別從1萬到300萬元不等，全部動用業務費用，共達1300多萬，城博花費加起來是9000多萬，是在藏預算？

簡舒培說，台北城博花了這麼錢，8月27日開始，到下周結束，館內目前只有6萬多人參觀，展區是13萬人，網路75萬人次，比基隆城博百萬人次還少很多，為什麼？柯文哲說，博覽會還沒結束，線上資料會有很多。至於為何這麼多人去看基隆城博？柯文哲說，因台北市廣告沒有做這麼多吧。

簡舒培反酸，因為沒有人會去看成績吊車尾學生的畢業展，而且希望柯文哲不要再說自己是省錢市長，柯文哲說，他還是很節儉的人。簡舒培說，學習一定是跟成績好的人，怎麼會去看成績吊車尾的人，

簡舒培說，台北城博從開始到現，被說灌水，不是承辦單位的問題，是沒有內容的問題。柯文哲說，有沒有內容他知道。