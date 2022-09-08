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城博花8千萬救命錢僅8萬人參觀？議員要求柯文哲道歉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員許淑華質疑，柯文哲動支第二預備金8600多萬救命錢辦城博，卻僅有預估8萬多參觀人次，要求柯文哲道歉，柯表示，「我保證，城博結束之後，我一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」記者林麗玉／攝影
台北市議員許淑華質疑，柯文哲動支第二預備金8600多萬救命錢辦城博，卻僅有預估8萬多參觀人次，要求柯文哲道歉，柯表示，「我保證，城博結束之後，我一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」記者林麗玉／攝影

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會，展期僅剩倒數4天，台北城博參觀人次截至昨日為6萬6千多人次。台北市議員許淑華質疑，柯文哲動支第二預備金8600多萬救命錢辦城博，卻只有這樣的參觀人次，要求柯文哲道歉，柯表示，「我保證，城博結束之後，我一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」

柯文哲今天赴議會總質詢，議員許淑華說，新竹先前舉辦城市博覽會9天有25萬人次參觀，基隆城市博覽會10天101萬人次，台北城博截至昨天僅6萬6千多人次，後面還有四天，平均一天約4500人，算起來頂多8萬多人，研考會不是說要30萬人次參觀？

甚至議員也質疑，很多參觀人次都是動員去的，包括學校用校務基金動員人去參觀，北市研考會主委黃銘材回應，沒有動員，如果動員不會是這樣的人次，當初說30萬人次參觀是指容留人數，做為安全維護計畫，現在的狀況是越來越好。

議員不滿北市府的回答，問柯文哲「這是你要的嗎、這是你要的城市博覽會嗎？」柯文哲回應，這人數還會增加，這最後幾天，人數會衝起來。

許淑華也對於柯文哲拿市府的救命錢8千多百萬辦城博，但只來8萬多人次，要求柯文哲道歉，尤其北市府用的是緊急救命錢，接下來還有颱風要來，災損金也花完，要求柯文哲該道歉。

柯文哲回應，城博辦完還是會結算，結束之後會檢討，錢也不一定會花這麼多，「我保證結束一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」議員也要求柯文哲誠懇對待台北市民，柯回「會」。

柯文哲 議員

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