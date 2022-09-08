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振興疫後經濟 新北消費300抽300萬露營車
為振興疫後經濟，新北市推出「新北購遊趣」振興方案，民眾從9月起在新北店家消費滿300元皆可登錄參加，每張發票享有1次抽獎機會。此外，使用電子發票即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館(如公有場館、觀光工廠、運動中心等)消費，抽獎機會將三倍送，最大獎為300萬元露營車。
新北市長侯友宜表示，為讓新北消費能帶動經濟發展，推出新北購遊趣活動，民眾只要9月份在新北境內店家消費滿300元並登陸發票，即可抽300萬元露營車，搭配文化場館、觀光工廠等活動促進消費。
新北購遊趣消費抽獎活動將在10月中推出，9月在新北消費滿300元的發票到時也可以登錄，每張發票享有1次抽獎機會。使用電子發票可享雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館如公有場館、觀光工廠、運動中心等消費，抽獎機會則為三倍。登錄網站資訊將於10月公布，預計抽獎時間落在年底前。
經發局表示，新北購遊趣主打在新北就可以一路遊玩到2023年，像是有緣新北-搭公車走跳新北活動，新北30條公車路線每段票只需銅板價5元，還可以向司機索取特約商家折扣憑證享購物優惠。
另外，新北輕旅行集結17家新北觀光工廠與產業文化館，推出人文體驗1日遊及山海星級2日遊等超Chill小旅行。新北眷村文化園區的常設展及主題館，十三行博物館有中秋限定DIY，以及11月在府中15和板橋435藝文特區登場的光影府中全息表演等豐富活動，民眾可多面向體驗各式不同的新北藝術文化。
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