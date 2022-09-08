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新北YouBike第2億騎乘人次現身！侯友宜親頒2萬元禮券

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
YouBike是不少人通勤及休閒必用的大眾交通工具，新北日前舉辦活動尋找第2億騎乘人次，鼓勵民眾多騎乘，得獎人今出席領獎活動。記者李成蔭／攝影
YouBike是不少人通勤及休閒必用的大眾交通工具，新北日前舉辦活動尋找第2億騎乘人次，鼓勵民眾多騎乘，得獎人今出席領獎活動。記者李成蔭／攝影

YouBike是不少人通勤及休閒必用的大眾交通工具，新北日前舉辦活動尋找第2億騎乘人次，鼓勵民眾多騎乘，結果由家住新店的曾女士獲獎，還帶母親及女兒一起到市府領獎，由市長侯友宜親自頒予証書；曾女士也說，未來等孩子長大也要帶他們一起騎YouBike出遊。

侯友宜今天頒予証書給新北YouBike第2億及前、後各一騎乘人次幸運兒。他表示，新北市公共自行車YouBike1.0+2.0累計已有1581站、2萬5000輛車，皆為全國第一，是全國最大公共自行車服務網，感謝市民朋友支持公共自行車系統，突破2億騎乘人次，累計騎乘里程更達約5億公里，相當於繞行地球1.2萬圈，也為地球減少3.7萬公噸碳排放，相當於約種植300萬棵樹。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北市YouBike第2億騎乘人次在上個月30日上午11時11分誕生，第2億幸運兒是住在新店區的曾女士。

曾女士表示，自己因為不會開車和騎機車，平時就以YouBike當做採買的代步工具，也做交通轉乘，而因為自己還有小一及幼稚園中班的孩童，平時也會騎去圖書館借繪本，前方籃子正好能放書。算算已經騎了好幾年，今年至今騎乘次數就有112次，還幸運成為第2億人次，未來等孩子長大也要帶他們一起騎YouBike去淡水玩。

除第2億騎乘人次可獲2萬元禮券和証書外前、後各2名幸運兒也將獲得1千元禮券及YouBike2.0造型悠遊卡，今天前來領獎的第1億9999萬9999人次是70歲的蔡先生，5年來騎乘累計次數達1230次，也是YouBike的愛用者。他表示，自己年紀大了，平時就騎YouBike買菜，到附近運動等等，因為住家附近及公眾場所附近都有租借站，相當方便。

交通局指出，第2億0000萬0001人次是來自多明尼克的Sandile Dominic Dlamini，來台灣已2年，今年8月1日才註冊成為YouBike會員，YouBike是他上班通勤的代步工具，一個月內就騎乘48次，還成為2億後的第1人，讓他直呼太幸運。

交通局表示，新北市致力綠色運輸，尤其新北市有600公里長的自行車道，並串聯河濱自行車道和市區自行車道，打造了通勤綠廊；而為鼓勵民眾多利用公共運輸，除了騎乘YouBike轉乘捷運、公車等大眾運輸持續享有轉乘優惠，預計114年將全面升級YouBike2.0。

新北日前舉辦活動尋找第2億騎乘人次，鼓勵民眾多騎乘，結果由家住新店的曾女士獲獎，還帶母親及女兒一起到市府領獎，由市長侯友宜親自頒予証書及2萬元禮券。記者李成蔭／攝影
新北日前舉辦活動尋找第2億騎乘人次，鼓勵民眾多騎乘，結果由家住新店的曾女士獲獎，還帶母親及女兒一起到市府領獎，由市長侯友宜親自頒予証書及2萬元禮券。記者李成蔭／攝影
新北YouBike第1億9999萬9999人次是70歲的蔡先生，5年來騎乘累計次數達1230次，也是YouBike的愛用者。他表示，自己年紀大了，平時就騎YouBike買菜，到附近運動等等，因為住家附近及公眾場所附近都有租借站，相當方便。記者李成蔭／攝影
新北YouBike第1億9999萬9999人次是70歲的蔡先生，5年來騎乘累計次數達1230次，也是YouBike的愛用者。他表示，自己年紀大了，平時就騎YouBike買菜，到附近運動等等，因為住家附近及公眾場所附近都有租借站，相當方便。記者李成蔭／攝影

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