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柯文哲嗆「小朋友、管你去死」 綠議員16字批霸凌歧視

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲槓上無黨籍北市議員林穎孟，民進黨北市議員李建昌批蔑視制度、輕視議會、霸凌議員、歧視女性。圖／截自北市議會直播影片
台北市長柯文哲槓上無黨籍北市議員林穎孟，民進黨北市議員李建昌批蔑視制度、輕視議會、霸凌議員、歧視女性。圖／截自北市議會直播影片

台北市長柯文哲與無黨籍北市議員林穎孟因「捍衛台灣、絕不投降」承諾書槓上，柯文哲不僅嗆「我管你去死」，還叫林穎孟「小朋友不要鬧」。民進黨北市議員李建昌今替林穎孟討公道，譴責柯文哲16字「蔑視制度、輕視議會、霸凌議員、歧視女性」，柯文哲說，情緒控管不佳會檢討，但他討厭在國家內部製造敵人。

柯文哲今赴北市議員進行總質詢，針對柯文哲與林穎孟槓上一事，議員李建昌指出，柯文哲歷經8年質詢，情緒還是這麼大、控管這麼差，王世堅每個會期都會送道具，也不見柯文哲動怒，如今面對身形瘦小、孤身一人質詢的林穎孟卻情緒失控。

李建昌表示，陳水扁過去擔任台北市長時，不管治理台北政績如何，但因曾把議長錄影帶從垃圾桶丟出來，畫面曝光後，外界就認為他是個不尊重北市議會的市長，形象是會堆疊，柯文哲有鴻圖大志，與林穎孟槓上的質詢畫面也會一路跟隨到2024總統大選。

「送你16字，蔑視制度、輕視議會、霸凌議員、歧視女性」，李建昌怒說，北市議會進行總質詢，柯文哲備詢卻蔑視制度；第二，輕視議會，林穎孟孤身一人、沒有隊友獨自質詢卻被欺負，換作其他議員，當下柯文哲不道歉，是不可能繼續質詢下去。

李建昌進一步指出，柯文哲霸凌議員並連說3次，林穎孟是大安文山市民票選出來的議員，卻遭柯文哲如此惡劣態度對待，承諾書要不要簽署可以簡單回應，也可先請主任、秘書先收下，但卻直接稱呼議員「小朋友」，霸凌議員到這種程度。

李說，每個議員質詢表現不一樣，但柯文哲卻對林穎孟說「管你去死」、「小朋友不要鬧」，當下看到這個畫面，是他從政20年來看到市長對議員最沒禮貌的一次；第四，歧視女性，若林穎孟今天是男性，相信柯文哲不會這麼動怒，但她一個瘦弱的女生孤身質詢，被柯文哲罵小朋友還情緒失控，行為極其可惡、可悲。

柯文哲回應，他很討厭做那種沒意義的事情，要質詢就質詢，若態度嚴肅，他也會嚴肅以待，並表示林穎孟擺明要來亂的。

李建昌回說，林穎孟哪裡要亂？柯文哲自己就沒有一絲要檢討嗎？柯文哲說，會回去檢討情緒控管不佳，但他討厭整個國家空轉。李建昌再問，是要簽署的內容刺激到你嗎？柯文哲表示，我討厭在自己國家內部自己製造敵人。

柯文哲 議員 林穎孟

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