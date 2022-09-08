消防英雄熱愛台北城 擔任台北城市博覽會導覽志工

台北市消防局圓山分隊的小隊長許志峰，曾在台南維冠金龍大樓倒塌事故，救出鄭姓姊妹，有感城市安全特別重要，擔任2022台北城市博覽會的義務導覽志工，與民眾分享消防工作、城市發展，期許城市平安進步發展。

50歲許小隊長從事消防工作約12年，目前服務於圓山分隊，也是北市搜救隊的成員，具備豐富的救災經驗。2016年支援台南維冠金龍大樓倒塌事故搶救工作，成功救出當年僅16歲、11歲的鄭姓姊妹，事發後接獲姊妹感謝信，信件中致謝北市搜救人員當時不斷鼓勵「你們可以的」「沒有生命應該被遺忘」使姊妹勇敢撐過難關。

2022台北城市博覽會「台北的未來-THE FUTURE IS NOW」已於8月27日在花博爭豔館盛大開展，場館位於圓山消防分隊的轄內，許小隊長住在台北、在台北工作，主動報名擔任台北城市博覽會導覽志工。