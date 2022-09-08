萬大線今隧道貫通典禮114年完工 柯文哲：帶動舊城翻轉
台北市長柯文哲任期僅剩3個多月，任內重要捷運工程萬大線今舉行第一期工程隧道貫通典禮，柯文哲說，萬大線兩條隧道貫通長度各1700多公尺，是非常艱難工程，目前萬大線工程已完成62%，預計114年完工，柯也喊出台北市舊城復興軸線翻轉，要靠公共運輸系統的重整，萬大線未來完成，將帶動台北市舊城區重新繁榮。
柯文哲今天視察萬大線穿越新店溪貫通雙北市河底潛盾隧道，他說，捷運萬大線第一期開工時，他有來參加，當時還與大陸工程董事長殷琪一起開工，109年10月加蚋站結構體完成也有來看過，今天是貫通河底隧道貫通典禮，河底隧道長度長達1700公尺，是相當艱難的工程。
柯文哲表示，台北萬華在北市發展歷史是舊城區，隨著都市逐漸往東邊發展，經過一百多年後的今天，所謂的舊城復興軸線翻轉，就是要靠交通、公共運輸系統的重整。捷運萬大線從中正紀念堂出發，經中正萬華區、新北永和中和到樹林，未來通車，將帶來萬華地區新的繁榮。
捷運工程局第二工程處長陳俊宏說，萬大線河底隧道工程有兩條，一條是1701公尺、一條1716公尺，下行線已經貫通、上行線目前已達999公尺，最困難的部分都已經克服，這也是有捷運以來，一整段最長的河底隧道，長達1700公尺，坡度也最陡，工程相當困難，工程人員耗時13個月才貫通。
捷運局表示，萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠；第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前已有890區段標決標，最快可望今年10月動工。
二工處也提到，這次萬大線隧道工程另一個困難處，就是單條隧道餘土棄運達5萬立方公尺(相當於53座標準游泳池容量)，環片使用量為1萬164片，距離隧道需處理土方運送及材料供給，相當艱辛。
捷運局表示，萬大線第一期通車後可與松山新店線及淡水信義線於中正紀念堂站銜接轉乘；第二期未來亦可與中和新蘆線銜接，紓解華中橋、浮洲橋等橋梁交通雍塞，滿足萬華、中和、土城、樹林地區的旅運需求，並將帶動中正、萬華地區興盛發展。
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