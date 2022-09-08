萬大線今隧道貫通典禮114年完工 柯文哲：帶動舊城翻轉

台北市長柯文哲任期僅剩3個多月，任內重要捷運工程萬大線今舉行第一期工程隧道貫通典禮，柯文哲說，萬大線兩條隧道貫通長度各1700多公尺，是非常艱難工程，目前萬大線工程已完成62%，預計114年完工，柯也喊出台北市舊城復興軸線翻轉，要靠公共運輸系統的重整，萬大線未來完成，將帶動台北市舊城區重新繁榮。

柯文哲今天視察萬大線穿越新店溪貫通雙北市河底潛盾隧道，他說，捷運萬大線第一期開工時，他有來參加，當時還與大陸工程董事長殷琪一起開工，109年10月加蚋站結構體完成也有來看過，今天是貫通河底隧道貫通典禮，河底隧道長度長達1700公尺，是相當艱難的工程。

柯文哲表示，台北萬華在北市發展歷史是舊城區，隨著都市逐漸往東邊發展，經過一百多年後的今天，所謂的舊城復興軸線翻轉，就是要靠交通、公共運輸系統的重整。捷運萬大線從中正紀念堂出發，經中正萬華區、新北永和中和到樹林，未來通車，將帶來萬華地區新的繁榮。

捷運工程局第二工程處長陳俊宏說，萬大線河底隧道工程有兩條，一條是1701公尺、一條1716公尺，下行線已經貫通、上行線目前已達999公尺，最困難的部分都已經克服，這也是有捷運以來，一整段最長的河底隧道，長達1700公尺，坡度也最陡，工程相當困難，工程人員耗時13個月才貫通。

捷運局表示，萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠；第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前已有890區段標決標，最快可望今年10月動工。

二工處也提到，這次萬大線隧道工程另一個困難處，就是單條隧道餘土棄運達5萬立方公尺(相當於53座標準游泳池容量)，環片使用量為1萬164片，距離隧道需處理土方運送及材料供給，相當艱辛。