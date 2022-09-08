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三重先嗇宮旁神農百草公園啟用 還有特色植栽、藥草區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜主持三重神農百草公園啟用儀式前，先到旁邊先嗇宮參拜，祈求風調雨順。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜主持三重神農百草公園啟用儀式前，先到旁邊先嗇宮參拜，祈求風調雨順。記者江婉儀／攝影

位於新北市三重區先嗇宮旁的神農百草公園終於完工，今日由新北市長侯友宜主持啟用和揭牌儀式，並為先嗇宮九龍壁開光點睛。神農百草公園除遊憩設施外，還增加主題植栽及藥草園區，更結合多項公益設施，提供多元休憩場所。

教育局長張明文說明，神農百草公園前身是興穀國小的舊址，由於大部分校舍已超過使用年限，且耐震能力不足，為新校舍已於2021年6月完工、9月開學正式啟用。舊校舍拆除改建後，新設一棟地下1層、地上4層教學大樓、一棟社福大樓及公園，整體校園設計不僅結合學校少棒特色，也呼應地方人文歷史，提供學童更優質的學習環境。

工務局長詹榮鋒表示，本案透過都市計畫變更，「以地換地」方式翻轉校園，公園內新建的社福大樓，提供公托、日照、里民活動中心進駐，創造校園與社區緊密結合環境，社福大樓新建工程已於2021年11月26日啟用。

新工處指出，神農百草公園加入了主題植栽及藥草園區，使社區民眾在休閒放鬆之餘，能體驗四季景觀變化，也能感受到濃濃的在地文化特色，硬體上，結合興建活動中心、托幼托老及特色遊戲場等多項全齡、分眾設施，可創造當地更良好的生活環境，提供都會社區緊湊環境中有著多元的休憩場所。

新北市長侯友宜表示，神農百草公園結合先嗇宮宗教信仰，設置九龍壁及華表柱，公園內種植108種藥草，呼應先嗇宮祭祀主神神農大帝嚐百草的文化意象；未來將結合興穀國小鄉土食農課程、先嗇宮導覽解說，培養尊重自然愛護環境的意識，達到鄉土人文寓教於樂的目的。

位於新北市三重區先嗇宮旁的神農百草公園終於完工，今日由新北市長侯友宜主持啟用和揭牌儀式。記者江婉儀／攝影
位於新北市三重區先嗇宮旁的神農百草公園終於完工，今日由新北市長侯友宜主持啟用和揭牌儀式。記者江婉儀／攝影

新北市長 先嗇宮 侯友宜 2022大選

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