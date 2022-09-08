影／翻轉台北舊城區 柯文哲視察1.7公里河底潛盾隧道
台北捷運萬大線貫穿新店溪的河底潛盾隧道初步完工，台北市長柯文哲今下到深達25公尺工作井的萬華加蚋站視察，乘坐工程車緩慢行駛已經打通的1.7公里隧道，肯定這是翻轉台北萬華舊城區的第一步。
柯文哲表示，台北市一直以倡導大眾運輸導向的都市發展，在東區繁榮後，萬華等西區卻慢慢沒落，捷運萬大線的交通建設是翻轉城市發展軸線的第一步，加以中正橋改建工程、第一果菜及萬大魚類批發市場工程的施工，相信可落實以捷運路網為基礎的都市計畫，帶動都市再生與發展。
捷運萬大線第一期工程施工進度已達62%，預定114年底完工，第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機場，採地下興建，全長約9.5公里，最困難貫穿雙北的河底潛盾隧道已經正式貫通，克服地下高水位及礫石等困難環境，柯文哲對施工團隊給予肯定與讚許。
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