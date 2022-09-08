影／翻轉台北舊城區 柯文哲視察1.7公里河底潛盾隧道

台北捷運萬大線貫穿新店溪的河底潛盾隧道初步完工，台北市長柯文哲今下到深達25公尺工作井的萬華加蚋站視察，乘坐工程車緩慢行駛已經打通的1.7公里隧道，肯定這是翻轉台北萬華舊城區的第一步。

柯文哲表示，台北市一直以倡導大眾運輸導向的都市發展，在東區繁榮後，萬華等西區卻慢慢沒落，捷運萬大線的交通建設是翻轉城市發展軸線的第一步，加以中正橋改建工程、第一果菜及萬大魚類批發市場工程的施工，相信可落實以捷運路網為基礎的都市計畫，帶動都市再生與發展。