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影／好日子愛心大平台媒合超過38億元 侯友宜獻唱感恩

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北愛心大使白嘉莉表示，有人雖然不富有，但因為幫助他人而感到生命很充實，如同「祝你幸福」歌詞中，在他人身處困境時，給予一份愛的禮物及祝福，助他重新站起來堅強的迎接生活挑戰。記者李成蔭／攝影
新北愛心大使白嘉莉表示，有人雖然不富有，但因為幫助他人而感到生命很充實，如同「祝你幸福」歌詞中，在他人身處困境時，給予一份愛的禮物及祝福，助他重新站起來堅強的迎接生活挑戰。記者李成蔭／攝影

新北幅員廣大，城鄉差距大，除存在弱勢外，也有不少急待救助民眾，新北市好日子愛心大平台今舉辦感恩活動，除分享圓夢英雄們「做好事無分大小事」的感人事蹟並特別頒發感謝牌外，也分享3年來收到的愛心成果已超過38億4千萬元，市長侯友宜也與「最美主持人」白嘉莉獻唱「祝你幸福」，呼籲大家一同做愛心。

今感恩活動以4位圓夢英雄影片揭開序幕，並邀請289個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，由侯友宜與新北愛心大使白嘉莉共同頒發感謝牌，兩人還在台上特別獻唱「祝你幸福」，盼讓愛持續蔓延。

侯友宜表示，新北城鄉差距大，是台灣縮影，每個人都不能被遺忘，但預算經費不足，除了要照顧很多低收及中低收市民外，一些沒被制度顧及或急需救難的市民，也應該被照顧到，因此他上任後不只增加了61億元社福預算，也成立這樣的平台，至今共媒合38億餘元，非常感謝社會各界的善心，讓新北的愛源源不絕。

捐贈者代表普賢寺釋宗道法師表示，為別人做就是為自己做，因為人不可能一個人生活，大家要為眾生做活菩薩，如佛祖釋迦牟尼告誡弟子所說，要成佛道不一定要做大功德，累積小小善事也能成道，鼓勵大眾一起加入行善的行列，造福更多有需要的民眾。

白嘉莉表示，特別大合唱「祝你幸福」，歌詞意境與感恩會符合，有人雖然不富有，但因為幫助他人而感到生命很充實，如同「祝你幸福」歌詞中，在他人身處困境時，給予一份愛的禮物及祝福，助他重新站起來堅強的迎接生活挑戰，歡迎更多民眾一起加入好日子愛心大平台，從助人中找到快樂。

社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台3年多來獲各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，受益人次達3472萬9684人次，盼更多人加入達到善的循環。

這次感恩會開場影片的4位圓夢英雄包含，捐贈可調式的成長書桌椅的董事長紀尚德、長期提供弱勢家庭愛心早餐的張鍇晟、遞送愛心物資並成立鳥人愛心會的郵務稽查王炳杰，以及長期捐髮助癌友的新住民姊妹王慈敏。會中同時也邀請到白嘉莉、釋宗道法師、合環建設、嘉威會計師事務所、新潤建設機構、微星科技等5個圓夢英雄代表共同出席。

侯友宜表示，一些沒被制度顧及或急需救難的市民，也應該被照顧到，因此他上任後不只增加了61億元社福預算，也成立好日子愛心大平台，至今共媒合38億餘元。記者李成蔭／攝影
侯友宜表示，一些沒被制度顧及或急需救難的市民，也應該被照顧到，因此他上任後不只增加了61億元社福預算，也成立好日子愛心大平台，至今共媒合38億餘元。記者李成蔭／攝影
感恩會特別邀請白嘉莉、普賢寺釋宗道法師、合環建設、嘉威會計師事務所、新潤建設機構、微星科技等5個圓夢英雄代表，一同倒入象徵各界點滴愛心的流沙，透過新北市好日子愛心大平台匯聚眾人的愛心涓流成河，共同成就社福巨河。記者李成蔭／攝影
感恩會特別邀請白嘉莉、普賢寺釋宗道法師、合環建設、嘉威會計師事務所、新潤建設機構、微星科技等5個圓夢英雄代表，一同倒入象徵各界點滴愛心的流沙，透過新北市好日子愛心大平台匯聚眾人的愛心涓流成河，共同成就社福巨河。記者李成蔭／攝影
捐贈者代表普賢寺釋宗道法師表示，要成佛道不一定要做大功德，累積小小善事也能成道，鼓勵大眾一起加入行善的行列。記者李成蔭／攝影
捐贈者代表普賢寺釋宗道法師表示，要成佛道不一定要做大功德，累積小小善事也能成道，鼓勵大眾一起加入行善的行列。記者李成蔭／攝影

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